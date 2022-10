Kike Suero asegura que Vicky Torero le perdonó supuesta infidelidad: “Nos iremos a Europa”

Kike Suero protagonizó un nuevo escándalo cuando se difundieron imágenes en las que sale en actitudes cariñosas con una misteriosa joven en Tacna. “Magaly TV, la firme” emitió el ampay cuando el cómico fue al programa con la intención de defenderse de la denuncia entablada por su expareja, Geraldine Quezada, por supuestamente haber realizado tocamientos indebidos a una de sus hijas.

A lo largo de la entrevista, su nueva pareja, Vicky Torero, defendió al humorista; sin embargo, el panorama cambió cuando la ‘Urraca’ mostró a Kike Suero abrazando y besando a una desconocida. Tras unos minutos, la bailarina le propinó una cachetada y se retiró del set.

Al final, Torero disculpó al cómico y este reveló los planes que tienen en conjunto. Él aseguró que ya todo quedó arreglado y negó hasta el final ser la persona que aparece en el video de Magaly.

¿Qué dijo Kike Suero?

“Ya conversé con Vicky, está más tranquila, es obvio que se molestó por las imágenes y le expliqué cómo fueron las cosas. Ella es una mujer madura y sabe que no fui infiel. Ya todo está bien (…). Nos iremos a Europa. Estaré 20 días por allá. Quiero llevarla a lugares bonitos, tal como Venecia, París, Roma, entre otros sitios más”, dijo en un inicio a Trome.

También mencionó que de ahora en adelante será más cauteloso con las personas que se le acercan en la calle. Kike Suero aseguró que ahora tendrá mucho más cuidado con las personas que se le acerquen en la calle. “Mantendré mi distancia con la gente que se me quiera acercar, pero no solo pasa con las mujeres, sino también con los hombres. Cometí un error (dejar que la mujer se le acerque), asumí las consecuencias, pero ya pasó”, agregó.

Sigue en pie demanda a Magaly Medina

Kike Suero dijo que piensa demandar a la conductora por haberlo tildado con adjetivos despectivos en señal abierta. Aseveró que lo está difamando.

Kike Suero iniciará batalla legal contra Magaly Medina. Foto: composición LR / capturas de ATV