Giuliana Rengifo gana a Leysi Suárez en versus de “El gran show” y terminan abrazadas

Giuliana Rengifo destacó en la tercera gala de “El gran show” tras enfrentarse en un versus con Leysi Suárez. Sin embargo, el detalle que llamó la atención fue que, al conocer los resultados, las cumbiamberas se dieron un sorpresivo abrazo, con lo que dejaron en claro su único enfrentamiento es en el escenario, incluso después de los dimes y diretes que tuvieron en la última semana.

El sábado 15 de octubre se vivió un tenso momento en el reality de Gisela Valcárcel. En la gala, terminó eliminada Dalia Durán, sin embargo, el panorama para otras candidatas fue favorecedor. Rengifo interpretó el tema “Pasito tun tun”, y, gracias a su performance, logró llevarse el triunfo de la noche.

“Me voy a quedar con algo. Primero, las felicitaciones, porque lo han hecho maravillosamente, estoy helada de los nervios. Verlas ha sido refrescante, pero me quedo con la toma final: Giuliana y Leysi terminaron abrazadas. Esto es ‘El gran show’”, dijo la ‘Señito’.

¿Por qué estaban peleadas Giuliana Rengifo y Leysi Suárez?

El enfrentamiento entre ambas comenzó cuando Leysi Suárez resaltó que Giuliana Rengifo tenía “unos kilos de más”, y que esto ocasionaba que “sea floja” para el baile. Este comentario incomodó a la cantante, quien no se quedó callada y la tildó de “hipócrita”.

“Leysi, con cariño por favor, sin hipocresías. Yo no soy hipócrita, yo soy directa y Leysi lo sabe. No soy mala persona, mala entraña, mi alma es limpia, blanca y blanda. Entonces, normal, yo acepto mis errores y perdono al prójimo”, dijo Giuliana para “Estás en todas”.

“Bueno, así como ella me ha dicho que soy ‘pesadita’ para bailar, yo también le digo que nunca la he escuchado cantar. Lo que ella está promocionando con Alma Bella son covers y temas con playback, que hasta yo también hago en el canal muchas veces, pero en vivo no la he escuchado cantar. Ahora es la oportunidad para que diga ‘oye, Rengifo, yo también canto”, agregó.

Giuliana Rengifo y Leysi Suárez en el versus de "El gran show". Foto: captura de América TV

Las disculpas de Leysi Suárez

La bailarina Leysi Suárez fue invitada al programa “América hoy” y cruzó palabras con Ethel Pozo, quien quedó disgustada con sus comentarios sobre el peso de Giuliana Rengifo. La participante de “El gran show” aceptó su error.