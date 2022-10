Giovanna Valcárcel no quiere conducir programas de espectáculos: “Busco crecer laboralmente”

Tras la salida del aire de “Mujeres al mando”, Giovanna Valcárcel se ha mantenido enfocada en la conducción de su espacio “Destape salsero” en Radiomar. En ese contexto, contó que ha recibido propuestas para regresar a la TV con programas de espectáculos.

En ese sentido, comentó que no tiene interés en volver a estar al frente de un espacio farandulero y que busca crecer profesionalmente.

Giovanna Valcárcel descarta conducir programa de farándula

La conductora de radio aseguró que está buscando otras oportunidades en la televisión y destacó sus ganas de retomar la actuación.

“Recibí dos propuestas para volver a la televisión, pero me dijeron para hablar de espectáculos, ya no quiero eso, quisiera un espacio de viajes, otra cosa” , contó.

“A mis 42 años busco crecer laboralmente y viajar, me encanta agarrar mi maleta e ir por ciudades del país. Muchos me conocen porque hice comedia junto a Carlos Álvarez, a quien agradezco la oportunidad de trabajar con él, pero busco hacer papeles dramáticos, que sean un reto para mí, pues yo estudié actuación y puedo dar mucho en ese rubro, quiero un nuevo desafío en mi carrera”, indicó.

Giovanna Valcárcel es locutora del programa radial “Destape Salsero”, en Radiomar. Foto: Giovanna Valcárcel /Instagram

Giovanna Valcárcel no quiere ser madre

Por otro lado, Giovanna Valcárcel recalcó nuevamente que la maternidad no está entre sus planes.

“En mí no han nacido las ganas de querer tener un hijo. Estoy aprendiendo a cuidarme, no sé si podría cuidar a un niño. No creo que sea mala madre, pero me encanta ser independiente, viajar y salir, no sé si podría hacerlo con un hijo”, sostuvo para Expreso.