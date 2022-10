Gianella Neyra revela que no vio escena de sexo de Cristian Rivero y Pierina Carcelén en “Atacada”

Gianella Neyra contó una anécdota que puso algo de tensión en su relación con Cristian Rivero cuando este consultó con ella la posibilidad de realizar una escena de sexo con Pierina Carcelén para la película “Atacada: la teoría del dolor”, del 2015.

A pesar de los siete años transcurridos, la actriz se ha resistido a ver la cinta, según confesó a Jesús Alzamora en su programa de YouTube, “La lengua”, cuyo episodio completo se estrenará el lunes 17 de octubre.

Cristian Rivero y Pierina Carcelén en “Atacada”

“Atacada: la teoría del dolor” es la primera película que dirigió Aldo Miyashiro y cuenta una historia de abuso de poder por parte de los personajes de Rodrigo (Jason Day) y Gonzalo (Cristian Rivero) contra Andrea (Érika Villalobos) y su amiga Patricia (Pierina Carcelén).

“Hay escenas de sexo superfuertes” , comenta Gianella Neyra. “Obviamente, Cristian me dice: ‘Oye, me han ofrecido esto, está superpaja el personaje, pero mira estas escenas, si te molesta, no lo voy a hacer’, fue muy respetuoso con eso”.

¿Qué dijo Gianella Neyra?

La actriz de “Polvo enamorado” no se opuso a que Cristian Rivero participe en “Atacada”, por el contrario, lo animó. “Yo le dije: ‘No, eres actor. Quieres hacerla y la vas a hacer’”. Y, a ello, agregó: “Ahora, que yo vaya a verla, no sé. En el camino vamos hablando”.