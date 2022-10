Locutora de radio sobre Yahaira: “Le presté unos lentes, los perdió y ahora me deja en visto”

Le respondió con todo. Yahaira Plasencia vuelve a estar en el ojo de la tormenta después de que Gianina Portugal, conductora en Radio Moda, hiciera público que le prestó unos lentes italianos a la salsera y nunca se los devolvió.

La locutora incluso reveló que la ‘Reina del totó’ la dejó en visto cuando le solicitó que le devuelva el accesorio, el cual fue utilizado para la ceremonia de alfombra roja en los Premios Heat.

¿Qué dijo Gianina Portugal?

La periodista Kathy Sheen compartió el reclamo de la conductora radial en redes sociales y aseguró que aprovechó una entrevista con Sergio George para hacer eco de su molestia.

“Yahaira tiene un roche con una locutora de radio. Ella tuvo al frente a Sergio y le reclamó por unos lentes que le había prestado, y que en los Premios Heat los tiró, no eran de ella, pero los tiró”, compartió la exconductora de televisión.

En la entrevista, Gianina mantiene una charla amena con el productor musical hasta que le dijo el problema que tenía con ‘La patrona’.

“Hace bastante tiempo ando con lentes chinos desde que Yahaira Plasencia perdió mis lentes reales en los Premios Heat. Me tengo que quejar porque Yahaira no me ha contestado el WhatsApp. Sucede que en los Premios Heat su outfit iba con unos lentes míos, le encantaron y me los pidió prestados. No sabía que los iba a tirar al público, esos lentes que ves que volaron, eran míos”, admitió la conductora de Radio Moda.

¿Cómo reaccionó Sergio George?

El exjurado de “La gran estrella” se tomó el momento con mucha tranquilidad y le pidió a Portugal que le mandara la factura a la salsera.

“Le he mandado la factura, le he escrito mil veces y no me contesta. Eran unos lentes rojos, italianos, bien lindos, pero desde ahí no sé nada de ella”, acotó la locutora.

Yahaira Plasencia lució estos dos atuendos en los Premios Heat 2022. Foto: captura/TNT/TikTok

Fue entonces cuando el productor musical se comprometió a interceder para que Yahaira le pague sus lentes y puedan comunicarse.

“Yahaira, ¿cómo la vas a dejar en visto? Son lentes italianos, devuélvele los lentes. Por eso ya saben, si la Yaha les pide prestado algo, no le den porque no sabe cuidar las cosas... Que le pida a Gabriela Herrera que de repente puede tener unos igualitos”, se burló Katy Sheen.

¿Por qué las canciones de Yahaira no se escuchan en las radios?: esto respondió la salsera

Yahaira Plasencia tiene miles de fanáticos que la siguen desde sus inicios en la industria musical y varios esperan escucharla en las emisoras locales, pero no todas las emisoras transmiten sus canciones. A través de una dinámica en redes, la salsera contó por qué sus temas no suenan en todo el país:

“Dicen que mi música no ha pasado los filtros de las radios, no todos, ojo. Dos, en especial, me atrevería a decir que incluso tres, pero ya está. Quizá no les gusta la música que yo hago, no les gusta la música que hace Sergio conmigo, está bien. Igual yo sigo con mi carrera y luchando por mis sueños”.