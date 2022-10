Mayra Couto se pronuncia tras recibir ataques por su cuerpo: “Gente ‘x’ hablando”

El nombre de Mayra Couto empezó a resonar en las redes sociales tras los ataques de usuarios, quienes hablaron de su cuerpo luego de viralizarse una entrevista que dio a la marca Imperium Perú. Este 15 de octubre, la actriz se pronunció, a su estilo, en su cuenta de Instagram.

“Gente ‘x’ hablando de mi cuerpo”, escribió en una de sus historias en la que se le ve sollozando mientras sostiene su celular. Sin embargo, en el siguiente clip aclaró que se encuentra grabando para un casting y dejó entrever que aquellas lágrimas eran parte de un guion, pero no por sentirse afectada ante el bullying.

La recordada Grace se encuentra tranquila consigo misma y en ocasiones anteriores reveló no tener problemas con su físico. ”Yo haciendo un casting en lencería”, afirmó en otro de los videos. Luego, reprodujo una canción de Disney titulada “Hakuna matata”, que significa “Nada que temer”.

¿Qué dijo Mayra Couto sobre su físico?

En 2021, la actriz Mayra Couto se enfrentó a las críticas sobre su aspecto físico y dejó un contundente mensaje en sus redes sociales.

“Muchas veces me han dicho: ‘Has bajado de peso, qué bien se te ve’. Y la causa de esa pérdida de peso puede haber sido por motivos muy tristes (...). Hoy me siento feliz de lograr las metas que me he propuesto, con buena salud mental y física y varios kilos de más. Gorda y sana > flaca y enferma/triste”, escribió.

Mayra Couto sigue trabajando en proyectos artísticos y también en temas sobre el feminismo interseccional. Foto: Instagram/Mayra Couto

El inicio de las críticas a Mayra Couto

Mayra Couto se ganó el reconocimiento nacional tras ser una de las protagonistas en la serie “Al fondo hay sitio”. No contaba con algún escándalo por el que pueda ser criticada en el medio de la farándula o por el mundo virtual; sin embargo, solo bastó una declaración en torno a la igualdad de género y lenguaje inclusivo en 2019, para recibir mofas que hasta el día de hoy no paran.

La también activista feminista manifestó su deseo de cambiar de género masculino a la palabra “mundo” por “munda” (sic). A pesar de todo, ella está decidida a usar su influencia en empoderar a las mujeres dentro de la sociedad.

Mayra Couto, famosa por ser Grace en "Al fondo hay sitio", generó gran controversia por cierto uso de algunos términos. No obstante, su trabajo diario solo da fe de su labor altruista. Foto: Instagram/@coutomayraof

“Niñas, ustedes pueden ser lo que quieran ser. No hay nada que no puedan lograr. Aunque sea mamá la que diga que no podrás, aunque sea papá, aunque sean tus amigas del colegio. En silencio, recuerda que la única que sabe lo que quiere eres tú y vas a encontrar la forma de lograr tus metas. Y si queremos que en el mundo haya más espacio para nosotras, ¿por qué no le decimos munda?”, expresó en aquel tiempo.