María Antonieta de las Nieves arremete contra la ‘Chilindrina Huachana’: “Está fatal”

Molesta por el uso de su personaje. María Antonieta de las Nieves mostró su enojo frente a los medios de comunicación mexicanos por las actuaciones de la ‘Chilindrina Huachana’.

Acompañada por Édgar Vivar, quien interpretaba al Señor Barriga, la actriz también se refirió a otras imitaciones de la hija de Don Ramón en Perú.

María Antonieta de las Nieves cree que imitación es contraria a la imagen de la ‘Chilindrina’

“Imagínate que una ‘Chilindrina’ se está presentando con cerveza en mano”, inició la crítica de María Antonieta de las Nieves.

Seguido de esto, concordó con una de las reporteras en que esa imitación es lo contrario a la imagen del personaje. “Totalmente, Dios mío de mi vida”, lamentó.

“Y además es un chico que no es chica. Es un chico que se cree la ‘Chilindrina’. No, no, está fatal”, agregó en sus comentarios sobre la ‘Chilindrina Huachana’.

María Antonieta de las Nieves también habla de otras imitaciones en Perú

La actriz también se refirió a un evento donde imitaron a la hija de Don Ramón en nuestro país. “Y después hicieron un concurso donde aparecieron seis chilindrinas blancas y una negra”, reveló.

“No tengo nada en contra de los negros. De lo que estoy en contra es que me estén imitando como la ‘Chilindrina’ con la portada de mis fotografías y mi logotipo”, aseguró.

María Antonieta de las Nieves criticó la actuación de la 'Chilindrina Huachana'. Foto: TikTok

¿Problemas legales para los imitadores de la ‘Chilindrina’ en Perú?

Sobre una posible acción legal en contra de los parodiadores, María Antonieta de las Nieves develó qué acciones tomaría.

“Precisamente ayer volví a registrar todos mis personajes, que me cuestan mucho dinero, trabajo, esfuerzo y tener 50 años de tener una imagen limpia, para que estén haciendo estas cosas”, dijo.

“Para demandar, uno tiene que dejar todo lo que está haciendo. Cuesta ir mucho de aquí a Perú a entablar una demanda que no sé cuántos meses pueda durar”, opinó, dejando en claro que el caso no llegará a juicio.