Leslie Shaw desilusionada por críticas del papá de Mario Hart: “Nos llevábamos súper bien”

Leslie Shaw se convirtió en noticia luego de afirmar que se arrepiente de todas las relaciones pasadas que tuvo. Dichas declaraciones no fueron del agrado del papá de Mario Hart, ya que su hijo también es uno de los exnovios de la cantante. Así, a través de redes sociales, envió un polémico mensaje como respuesta.

Tras ello, la cantante visitó el set de “Amor y fuego” para hablar sobre la fama que ha venido conseguido; no obstante, también aprovechó para aclarar las dudas sobre el ‘enfrentamiento’ que se inició con el progenitor del piloto de autos.

Mario Hart y Leslie Shaw. Foto: composiciMario Hart y Leslie Shaw. Foto: composición LR / difusión ón LR / difusión

¿Qué respondió Leslie Shaw?

Durante la última edición de “Amor y fuego”, Rodrigo y Gigi se mostraron muy curiosos respecto al reciente conflicto entre Leslie Shaw y el papá de Mario Hart. Ante esto, el popular ‘Peluchín’ le consultó a la intérprete cómo era su relación con el señor cuando aún era pareja del ex chico reality.

Ante esto, dijo que no imaginó que algo como esto sucediera, pues siempre habían tenido un vínculo cordial. “(Nos llevábamos) súper bien, por eso de verdad me sorprendí muchísimo, no esperé eso” , comentó ante cámaras.

Leslie Shaw minimiza carrera de Mario Hart

En conversación con otro programa de espectáculos, Leslie Shaw aclaró que no fue debido a Mario Hart que cambió su género musical, y dijo lo que piensa respecto a lo que el piloto de autos ha conseguido como artista. Además, resaltó la lista de conocidos artistas con los que ha trabajado a lo largo de los años.