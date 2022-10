¡No se quedó callada! Gabriela Herrera ingresó como el último jale de “El gran show”. Ella, a diferencia de sus demás compañeros, fue presentada en la segunda gala del reality de baile el 8 de octubre, ya que una semana antes no alcanzó el tiempo.

No obstante, todo apuntó a que el ingreso no fue del agrado de todos los famosos con los que compite el programa estrella de Gisela Valcárcel y así lo han dejado claro con sus comentarios en la última presentación.

¿Qué respondió Gabriela Herrera a sus compañeros?

La bailarina profesional Gabriela Herrera lamentó los comentarios que propiciaron sus compañeros de baile de “El gran show” en su contra. La participante ingresó al concurso sabatino tras casi un año estar fuera de los escenarios.

“Ni siquiera me han tratado. Ni siquiera saben cómo soy. Están dando comentarios al aire y se están guiando de lo que decían antes. (...) Yo también puedo tener muchos comentarios hacia ellos porque no los conozco y no puedo decir nada”, manifestó la modelo, quien consideró que no tiene ventaja al haber estudiado para danzar.

Gabriela Herrera le contesta a Melissa Paredes

La actriz Melissa Paredes no dudó en relucir el talento de su novio Anthony Aranda, quien también es bailarín profesional, al asegurar que si pisaría la pista, le ganaría a cualquiera. Al parecer, sus comentarios no le gustaron a Gabriela Herrera, puesto que le respondió con todo.