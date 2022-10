¡No se quedó callada! Gabriela Herrera lamentó los comentarios que propiciaron sus compañeros de baile de “El gran show” en su contra. La participante ingresó al concurso sabatino luego de casi un año estar fuera de los escenarios. “Ni siquiera me han tratado. Están dando comentarios al aire y se están guiando de lo que decían antes. (...) Yo también puedo tener muchos comentarios hacia ellos porque no los conozco y no puedo decir nada”, manifestó la modelo. VIDEO: América televisión