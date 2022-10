Tula Rodríguez recordó su faceta como vedette luego de que su compañero de conducción, Ricardo Rondón, asegurara que cobraba una fuerte cantidad de dinero por su presentaciones en privados. En la última emisión del programa “En boca de todos” del viernes 14 de octubre, la presentadora realizó una recreación de lo que ofrecía en los eventos.

¿Cuánto cobraba Tula Rodríguez?

Luego de comentar sobre la boda de Brunella Horna y la próxima despedida de soltero de Richard Acuña, Ricardo habló sobre la etapa de bailarina de Tula, quien reveló que en varias oportunidades la contrataron como animadora en despedidas.

“Te voy a preguntar. En la despedida de soltero en los 80, 90, contrataban a las vedettes con sus plumas de lentejuelas y yo recuerdo, claramente, que tu presupuesto era por 20 minutos de bailar, 1000 a 1500 o 2000 dólares. ¿Es verdad?”, cuestionó en un inicio el presentador del magazine.

A modo de respuesta, Rodríguez reveló que manejaba varios presupuestos dependiendo de lo que incluía el show y la cantidad de personas. “Voy a confesar algo… Era en el 2000, este es mi pasado. Yo no puedo mentir, no me hago poniendo una aureola. Yo he sido vedette y sí me han contratado en algunas oportunidad, y he sabido cobrar 500, también 1000, también 2000, y en provincia era 3000 dólares ”, precisó.

¿Qué realizaba Tula en las despedidas de solteros?

La figura de América TV, Tula Rodríguez, también contó lo que ofrecía en dichos eventos y se animó a recrear los bailes que realizaba. Sorprendiendo a todo el set de televisión. “Son estas despedidas donde contrataban a la vedette, a un actor cómico, una cantante criolla y hacían todo un show (…) No era solo varones, era mixto. Las chicas, las novias, eran las que contrataban porque sabían que el novio morían por mí”, expresó.

Asimismo, la animadora aseguró que no era motivo de vergüenza e indicó que su vestuario consistía en un hilo dental con lentejuelas y botas en las rodillas. “ Hasta de una torta gigante me han sacado y ahí cobré 3.000 dólares ”, aseveró.