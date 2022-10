Amy Gutiérrez quiere ser coach en “La voz kids”: “Es una responsabilidad muy grande”

“La voz senior” viene emitiendo los últimos programas de esta nueva temporada, por lo que ya se alista el esperado regreso de “La voz kids”. Este formato de la competencia está dirigido a todos los niños del Perú, por lo que rápidamente se ganó la preferencia de los televidentes en su respectivo horario. Diversos menores lograron encaminar sus futuros artísticos tras su paso por este reality, tal como fue el caso de Amy Gutiérrez.

La hoy salsera se hizo con el primer lugar de esta competencia en el año 2014 y a partir de ahí logró construir una carrera que la mantiene como una de las artistas más representativas del Perú. En ese sentido, la solista se mostró bastante emocionada con la vuelta de este espacio televisivo, pues, según sus propias palabras, fue un momento que marcó su vida.

Amy Gutiérrez feliz por el retorno de “La voz kids”

Amy Gutiérrez no solo expresó su alegría por el regreso de “La voz kids”, que se estrena este jueves 20 de octubre, sino que también aseguró que deberían existir más proyectos similares para que el talento peruano pueda mostrarse al público.

“‘La voz kids’ fue una etapa maravillosa de mi vida, no la voy a olvidar jamás. Creo es la etapa que más marcó al público que me sigue porque siempre que me ven recuerdan cuando me vieron cantar en el programa. Siempre agradecida y deseándoles lo mejor. Que vengan nuevos talentos, las nuevas generaciones están que la rompen. Como peruana, hay que apoyar el talento joven y el adulto”, indicó para Infobae.

Amy Gutiérrez expresó su deseo de ser entrenadora en “La voz kids”

De igual forma, en noviembre del 2021, Amy Gutiérrez apoyó a Christian Yaipén en la etapa de batallas de “La voz kids”. Esto generó en la cantante un deseo por ser entrenadora principal en la competencia en cualquier oportunidad.

“Fue una experiencia linda. Me encantaría ser entrenadora en algún momento. Estar detrás o al frente del escenario es una responsabilidad muy grande, pero bonita. Te ayuda a experimentar desde el otro lado y a tomar todo con mucha motivación. Es maravilloso ver a pequeños con un corazón tan grande”, agregó.