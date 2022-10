¿Alfredo le pidió la mano a Magaly a los 6 meses de novios?: esta es la historia del anillo

¡Solo quiere hacerla feliz! Magaly Medina es una conductora de televisión que ganó popularidad por los ampays que saca a la luz; sin embargo, no solo se ha dedicado a complacer a sus televidentes, sino que también interactúa con ellos a través de sus redes sociales.

Es así que la periodista se olvidó de su intercambio de palabras con la presentadora Gisela Valcárcel y usó su cuenta oficial de Instagram para contar una historia íntima que vivió junto a su actual esposo Alfredo Zambrano.

¿Magaly Medina y Alfredo Zambrano se comprometieron a los seis meses de conocerse?

“Yo empecé a salir con Alfredo oficialmente en enero de 2011 y un día estábamos paseando por el Jockey Plaza y entramos a mirar a una joyería y me impactó este anillo. Me lo probé, pero vi el precio y lo dejé ”, inició diciendo Magaly Medina en un video que publicó.

Tiempo después, cuando la pareja cumplía 6 meses de empezar su compromiso, el notario llevó de viaje a la comunicadora a España para celebrar y presentarle a la familia de Antonio Pavón, sin imaginarse que ambos habían preparado una sorpresa para ella.

“(…) Me saca esta sortija que yo había visto en esa joyería y me la regala por nuestros seis meses. (…) Cómo habrá sido mi cara de espanto que yo dije: ‘¿cómo?, ¿me va a pedir matrimonio?’ y respiré aliviada cuando me dijo que era por nuestros seis meses”.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano disfrutan mini vacaciones a Cajamarca

Desde el pasado 13 de octubre, la periodista Magaly Medina ha compartido historias en sus redes sociales de su viaje a Cajamarca junto a su esposo Alfredo Zambrano; no obstante, había más detalles que no se conocía de sus mini vacaciones.

Es así que los seguidores del portal web Instarándula compartieron cómo es que la también influencer disfrutaba de una corrida de toros en compañía de más amigos.