Vania Bludau congelará sus óvulos: ¿por qué decidió someterse al tratamiento a sus 32 años?

En estos últimos tiempos, las mujeres más representativas de la farándula nacional e internacional se han sometido al congelamiento de sus óvulos con miras de asegurar su descendencia. En ese sentido, Vania Bludau acaba de confirmar que se someterá al mismo tratamiento, por lo que vendrá a la ciudad de Lima en los próximos días para iniciar dicho proceso.

Mediante un par de videos en las historias de su cuenta de Instagram, la modelo, que ahora radica en Estados Unidos, aseguró también que nunca pensó en realizar este procedimiento, pero una de sus mejores amigas la convenció.

Vania Bludau vendrá a Lima para congelar sus óvulos

“Voy a congelar mis óvulos. Sí los voy a congelar. Estoy megaemocionada por todo este tratamiento y ya el día de mañana empieza todo el proceso para poder hacer la aspiración de los óvulos el próximo mes que viajaré a Lima”, inició.

Luego agregó: “De verdad estoy emocionada. No pensé hacerlo, pero mi amiga Ale me contó que es lo más inteligente que podía hacer si uno pensaba tener hijos”.

Vania Bludau explica las razones para congelar sus óvulos

Vania Bludau aclaró que podrá concebir cuando lo crea conveniente y que decidió congelar sus óvulos para poder llevar un embarazo seguro cuando así lo desee. La influencer afirmó que, cuando estos son tomados de su organismo, mantienen la edad en la que fueron extraídos.

Vania Bludau dejó Lima luego de finalizar su relación con Mario Irivarren. Foto: Instagram Vania Bludau

“Conste que esto no significa que no pueda tener hijos naturalmente. Sí puedo cien por ciento. El tema es que, si aún no pienso en tener hijos, es mejor congelar los óvulos, pues estos, cuando son extraídos, tienen la edad en la que fueron sacados. En este caso sería 32 años y están en prefecto estado. Es menos riesgoso en los más jóvenes que en los más maduros”, precisó.