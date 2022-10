Tras varios meses desde que inició la novena temporada de “Al fondo hay sitio”, un querido personaje de la serie reapareció en el capítulo 81 que fue emitido este viernes 14 de octubre. Se trata de la expareja de Joel González Andrea Aguirre, interpretada por la actriz Natalia Salas.

Natalia Salas anhelaba regresar a “Al fondo hay sitio”

Para nadie es un secreto que Natalia Salas deseaba regresar a la serie “Al fondo hay sitio”. Durante una transmisión en vivo, uno de sus seguidores le preguntó si le gustaría volver a interpretar a Andrea Aguirre y la actriz respondió eufóricamente: “ Yessssss ”.

En una entrevista con El Popular, Salas volvió a confirmar lo mencionado en su transmisión: “ Así es, ojalá me convoque la producción; como repito, sería algo hermoso. Sé que algunos de los personajes históricos ya aceptaron y creo que nadie de los que estuvieron dude en decir sí ante el llamado ”.

Foto: Líbero

¿Andrea Aguirre de “Al fondo hay sitio” le cambió la vida a Natalia Salas?

Natalia Salas reveló que vivió momentos inolvidables gracias a su actuación como Andrea Aguirre. “ En mi vida artística tengo un antes y un después desde que entré a la serie (“Al fondo hay sitio”). Llegué por tres meses y me quedé tres años. Me pasaron cosas extraordinarias “, dijo la actriz.