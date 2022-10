María Pía Copello dio de que hablar con el vestido que utilizó en la red carpet del Latino Music Awards 2022, realizada el último 12 de octubre. La influencer lució un kaftán del diseñador estadounidense Michael Costello, creación que a su vez se inspiró en otra pieza de su Capsule Collection 2017, y que fue utilizada en color amarillo por Jennifer López para el videoclip “Ni tú ni yo” junto al grupo Gente de Zona.

El vestido de María Pía se inspira en el que utilizó Jennifer López para el videoclip “Ni tu ni yo”. Foto: JLO/Instagram

Sin embargo, para el productor de eventos de moda Nino Peñaloza, el vestido que utilizó la conductora peruana no era adecuado para su edad, una opinión que fue refutada por Rodrigo González en “Amor y fuego”.

¿Qué dijo Nino Peñaloza sobre María Pía Copello?

Invitado como panelista en la edición del viernes 14 de “En boca de todos”, Nino Peñaloza señaló que María Pía Copello a sus 45 años no debería vestir de forma tan atrevida.

“Me gusta el color y la idea de la túnica, pero no me parece elegante y no me parece para su edad” , dijo.

“Es demasiado atrevido, ella es una señora, por más que sea tiktokera, creo que hubo un exceso en esa abertura, a mi parecer”, agregó.

Rodrigo González defiende a María Pía

“Ese vestido le queda espectacular” , afirmó Rodrigo González en “Amor y fuego”. A su vez, el conductor deslizó la posibilidad de que los comentarios de Nino Peñaloza sobre María Pía Copello serían por la antipatía que el productor siente por la influencer.