Paolo Guerrero: ¿cómo reaccionó Doña Peta sobre la relación de su hijo con Ana Paula Consorte?

Petronila Gonzáles, mejor conocida como ‘Doña Peta’, se refirió por primera vez a la relación de su retoño Paolo Guerrero con la bailarina Ana Paula Consorte. La madre del excapitán de la selección peruana mostró su incomodidad al ser consultada sobre dicha relación.

En su visita a la iglesia Las Nazarenas, la matriarca de los Guerrero Gonzáles fue abordada por la prensa sobre lo que piensa de la nueva relación entre Paolo y la brasilera.

¿Qué dijo Doña Peta sobre la relación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte?

Al ser consultada al respecto, Doña Peta no quiso decir nada sobre la nueva relación de su progenitor y la brasileña Ana Paula Consorte. “¿Cómo se encuentra usted con la nueva relación de Paolo?”, preguntó el reportero del programa “Amor y fuego”. “No, no, no, no, no”, respondió la madre del futbolista sumamente incómoda.

Doña Peta mantenía una excelente relación con la modelo Alondra García Miro, expareja de Paolo Guerrero. Ambas fueron captadas en distintas reuniones familiares en varias oportunidades.

Por otro lado, el futbolista que milita en el Avaí de la primera división brasilera ha sido vinculado con Alianza Lima. Recordemos que el ‘9’ finaliza contrato el próximo 31 de diciembre con el club carioca. Asimismo, medios locales afirman que Paolo no seguirá en su club.