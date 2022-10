Natalia Salas ha generado intriga entre todos los fanáticos de “Al fondo hay sitio”, pues se presume que la actriz estaría en negociaciones para aparecer en la novena temporada de la telenovela, debido a que, en un reciente capítulo del programa, Joel Gonzáles ha intentado contactar a sus exparejas y Andrea, personaje interpretado por la actriz, está en la lista.

Ahora, un misterioso video de la intérprete peruana enciende las alarmas y deja con esperanza a todos los seguidores de la exitosa serie.

Joel Gonzáles y Andrea fueron pareja en "Al fondo hay sitio". Foto: América TV

¿Qué compartió Natalia Salas?

Dichas sospechas se incrementaron luego de que Natalia Salas publicara un breve video en sus redes sociales. En él se evidencia que visitó Pachacamác, instalaciones en las que se lleva a cabo el rodaje de “Al fondo hay sitio”.

Aunque la artista nacional se ha mantenido en silencio, los comentarios que aclaman su regreso no se hicieron esperar. En su cuenta oficial de TikTok, variedad de usuarios dejaron en claro que les fascinaría ver a Andrea una vez más en sus pantallas.

“Alguien volverá a AFHS”, “Andrea VS Macarena, todo por Joel”, “Vuelve Andrea”, “Te extrañamos, Andrea”, fueron algunos de los mensajes que dejaron.

Usuarios piden que Natalia Salas vuelva a "Al fondo hay sitio". Foto: TikTok/Natalia Salas

Natalia Salas expresó sus deseos de volver a “AFHS”

Durante el mes de julio, Natalia Salas fue consultada por un posible regreso a la televisión de la mano de la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”. Ante la pregunta, la recordada ‘Andreita’ dijo que no descartaba la idea, pero hasta ese momento nadie de producción la había contactado.