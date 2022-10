Melissa Paredes hace caso omiso a las críticas: “Hay mucha gente que me apoya y me quiere”

El esperado regreso de “El gran show” trajo consigo la vuelta a la televisión nacional de Melissa Paredes tras casi un año de alejamiento. La conductora y modelo dejó de salir en las pantallas chicas luego de su polémico ampay con Anthony Aranda, el cual —meses después— generó su divorcio de Rodrigo Cuba.

Su vuelta a este programa concurso fue bien recibió por parte de la opinión pública, ya que consideraba que debía volver a trabajar con normalidad pese a las polémicas. Sin embargo, otro grupo de seguidores continúa criticando a la también influencer por la presunta infidelidad que protagonizó a finales del 2021.

Melissa Paredes hace caso omiso a las críticas del público

Melissa Paredes minimizó los comentarios negativos al asegurar que es parte de la vida de un artista y señaló que aprendió a convivir con los mismos. Asimismo, la exconductora de “América hoy” indicó que también hay gente que la apoya y que la quiere, pues se lo demuestra en las calles.

“Detractores siempre van a existir, siempre los tuve, pero también hay mucha gente que me apoya y me quiere. Entonces, hay de todo un poco. A mí me gustan los dos, los que nos apoyan y los haters porque todo suma. Imagínate un artista sin haters, no va”, expresó para El Popular.

Melissa Paredes se prepara para la tercera gala de “El gran show”

Con su ingreso a “El gran show”, Melissa Paredes se convirtió rápidamente en una de las favoritas para quedarse con este torneo. Por ello, la modelo viene preparándose de la mejor manera, pues aseguró que su pareja de baile la apoya mucho.

Melissa Paredes y Sergio Álvarez alcanzaron el puntaje más alto en "El gran show". Foto: captura América TV

“Estoy contenta. Aunque, con este reto que nos han dado, también un poco nerviosa. Este sábado salgo de mi zona de confort, llego con todo. Tengo un bailarín increíble, que me ayuda con los trucos. Soy pesadita para las cargadas y él me da el soporte como para que todo salga bien”, añadió.