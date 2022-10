Magaly se burla del llanto de Kike Suero tras ampay en Tacna: “Es un chiste total”

Magaly Medina volvió a complacer a sus miles de televidentes al emitir, el pasado miércoles 12 de octubre, el ampay protagonizado por Kike Suero. La presentadora de TV había invitado al humorista a su set para que este diera su versión sobre las denuncias de violencia doméstica que le hizo su expareja. Sin embargo, terminó poniendo al aire las imágenes en las que se le aprecia junto a una joven, que no es su novia Vicky Torero, besándola y abrazándola a altas horas de la noche.

Por ello, la ‘Urraca’ siguió con el tema en la última edición de su programa y comentó las declaraciones que el cómico brindó en “Dilo fuerte”. En dicho espacio, el exintegrante de “Ambulantes de la risa” llenó de elogios a su actual pareja y hasta terminó derramando unas lágrimas frente a cámaras.

Magaly se burla del llanto de Kike Suero tras ampay

Magaly Medina se tomó con bastante humor este llanto de Kike Suero, pues aseguró que no le cree nada en lo absoluto, ya que en múltiples ocasiones lo ha captado siendo infiel a sus respectivas parejas.

“Así fuera de verdad, en su boca esa narración más el llanto incluido, en su boca es un chiste. Este es un hombre que no tiene ninguna credibilidad porque sus actos han hablado más por él que sus palabras durante toda su vida”, precisó.

Kike Suero revela que durmió en el sofá tras ampay

La República también conversó con Kike Suero tras su presunta infidelidad en el sur del país para conocer su verdad. El cómico volvió a negar los hechos, pero contó que tuvo que dormir en el sofá de su casa, pues su novia Vicky Torero le cerró las puertas de su dormitorio.

Kike Suero fue captado en Tacna junto a una mujer que no es su novia. Foto: LR/captura ATV

“Todavía no (me perdonó), ya te enterarás. He dormido en el mueble, te lo juro. Le toqué la puerta y me dijo que no me iba a abrir. Tiene sus razones y no iba a invadir su privacidad”, expresó.