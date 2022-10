Madre de Piqué se muestra más que feliz con Clara Chia Martí y resalta que es “educada”

¡De nunca acabar! Shakira y Gerard Piqué siguen en la mira de todos los paparazzi en España y a donde viajen debido a que la expareja no ha llegado a ninguna conciliación y por la forma de cómo acabaron su romance, que fue por una supuesta infidelidad con Chiara Marti.

En esta oportunidad, el periodista Jordi Martin contó algunos detalles del encuentro entre la cantante colombiana y su exsuegra, quienes se vieron las caras en un evento deportivo que tuvo uno de los hijos de la pareja de famosos.

¿Dónde se encontraron la mamá de Piqué y Shakira?

De acuerdo a la información que develó el periodista español, la señora Monserrat Bernabeu acompañó a su hijo Gerard Piqué a un partido de béisbol del pequeño Milán, donde también estaba la artista Shakira con su madre Nidia del Carmen Ripoll.

La expareja no tuvo ningún tipo de comunicación, pero eso no impidió que la intérprete de “Te felicito” se acercara a su exsuegra para que conversaran algunas cosas pendientes. Lo que no esperaba la empresaria era hablar de la nueva novia del jugador del FC Barcelona: Chiara Martí.

¿Qué le dijo la madre de Gerard Piqué a Shakira?

El paparazzi Jordi Martin también aseguró que hubo risas de ambas mujeres, Shakira y Monserrat Bernabeu, pese a que la madre del jugador de fútbol Piqué defendió a la saliente de su hijo Chiara Marti afirmando que es “ educada y cariñosa ”.

Al parecer, la artista no estuvo tan cómoda con lo que le dijo su exsuegra sobre la joven de 23 años, pero mantuvo la fiesta en paz para no tener inconvenientes. Por lo visto, se seguirán encontrando por los niños que tienen los personajes conocidos.