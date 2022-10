Mario Hart y Leslie Shaw: ¿cómo inició su romance y cuál fue el ampay que provocó su ruptura?

Mario Hart y Leslie Shaw son dos conocidas personalidades del Perú. Aunque en el presente el piloto formó una familia con Korina Rivadeneira y la cantante se acaba de comprometer con su novio, el ‘Prefe’, en el pasado ambos protagonizaron un polémico romance.

Conoce cómo se dio el romance entre ambos y cómo un ampay que acaparó varios titulares provocó su ruptura.

¿Cómo inició el romance de Leslie y Mario?

Mario Hart era un famoso chico reality y Leslie Shaw una intérprete de rock cuando se conocieron mientras participaban en el programa “El gran show”. Al igual que otras parejas que se han formado en el concurso televisivo, ambos al inicio negaron una supuesta relación y aseguraban que solo eran amigos.

Hasta que, el 23 de agosto de 2015, la cantante reveló para el programa “Amor, amor, amor” que unos días antes había comenzado una relación con el exintegrante de “Esto es guerra”.

“Mario Hart ya no me dice colorada, ahora me dice amor, pues ya estamos, empezamos la relación hace unos días”, expresó muy contenta. Ambos se lucían muy enamorados, pues incluso sacaron juntos una canción llamada ”Tal para cual”.

Magaly Medina insinua que el éxito de Leslie Shaw es gracias al romance que mantuvo con Mario Hart

¿Por qué terminaron su romance?

La relación entre Leslie Shaw y Mario Hart iba en viento en popa hasta que, de un momento a otro, ambos anunciaron el fin de su romance, lo que dejó sorprendido a su público.

Al cabo de poco tiempo iniciaron los rumores de una presunta infidelidad por parte de Mario Hart, debido a la difusión de un audio donde se le escucha decir a la modelo Olinda Castañeda que había “agarrado” (besado) con el piloto.

Al exchico reality no le quedó otra que admitir públicamente que había engañado a Shaw y lamentó lo sucedido. “Me toca reconocer y asumir mi error. Cometí un grave error. De repente el error más grande de mi vida. Le fallé a la persona que amo. Y no solo a ella, sino a su familia, que le tengo un gran cariño, que siempre me trataron bien”, expresó.