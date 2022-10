Leslie Shaw minimiza a Mario Hart y se defiende: “No agradeceré a un artista que es nada”

Leslie Shaw le respondió al papá de Mario Hart luego de que este asegurara que la cantante empezó a tener éxito en su carrera musical gracias a su hijo. Recordemos que hace muchos años, ellos grabaron juntos el tema “Tal para cual”, cuando eran una pareja mediática. Sin embargo, la artista ahora afirma que su internacionalización se debe a su propio mérito.

En una entrevista para “América espectáculos”, Leslie Shaw se mostró indignada por las declaraciones del papá de Mario Hart y le aclaró que “ellos tienen más experiencia en no tener público”.

“Yo he estado en MTV a los 17 años. Conchudo es hablar si no tienes idea de la industria musical, entonces no vengas a criticarme... Ya sabemos de dónde viene la patanería y el machismo ”, expresó.

¿Qué dijo Leslie Shaw sobre Mario Hart?

Además, minimizó al chico reality, quien también desea tener un lugar en el género urbano. Mencionó a los famosos artistas que colaboraron con ella para que empiece a ser conocida fuera del Perú.

“He trabajado muchos años y me respetan en otros países. Si tuviera que agradecer a alguien por mi despegue sería a Mau y Ricky, tendría que agradecer a Thalía, que se sumó a mi álbum. Yo cuando voy a Cuba, todo el mundo me conoce, entonces, no voy a agradecer a un artista que es nada , no tiene sentido, me causa gracia. Pero, obviamente, si tú me buscas, me encuentras”, expresó.

¿Qué dijo el papá de Mario Hart sobre Leslie Shaw?

Este fue el comentario que hizo el padre de Mario Hart sobre Leslie Shaw luego de que ella asegurara que se arrepiente del tiempo que pasó con sus exparejas.

“¡Qué conchuda! Una vez nos invitó a su concierto de rock. Éramos nosotros cinco y 10 gatos más. Nos dio pena. Le sugerimos hacer música urbana junto con Mario Hart. Hicieron ‘Tal para cual’ y así empezó su despegue. Que canta, canta…; pero que perdió el tiempo, ya, pues”, escribió el progenitor del esposo de Korina Rivadeneira.