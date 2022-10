La vez que Gisela llamó a Magaly tras salir de prisión: “Siempre respetaré tu posición”

Momento impensado. Para nadie es un secreto que, actualmente, las conductoras de televisión Magaly Medina y Gisela Valcárcel atraviesan un momento tenso por las diferentes acusaciones que han tenido entre ambas.

No obstante, esta enemistad se dejó de lado por un tiempo hace algunos años, pues ambas figuras protagonizaron una de las llamadas más recordadas de la farándula nacional.

Resulta que la ‘Urraca’ fue invitada a un programa donde recibió la llamada de la actual presentadora de “El Gran Show”, quien, en ese entonces, aprovechó unos minutos para darle palabras de elogio a su colega. A continuación, te contamos los detalles de este recordado momento.

¿Cómo fue la llamada entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina?

En el año 2009, Magaly Medina volvía a la televisión tras haber estado dos meses y medio presa en el penal Santa Mónica. Esto, debido a una denuncia presentada por el futbolista Paolo Guerrero.

Su regreso a la pantalla chica se dio gracias a una invitación que le realizó “Amor, amor, amor”, programa liderado por Rodrigo González y que, en dicha ocasión, era conducido Sofía Franco, Janine Leal y Carlos Cacho.

La participación de Magaly provocó una alta expectativa en el programa, ya que se anunció que la invitada tendría una sorpresa.

Durante la entrevista con Cacho, Magaly se encontraba contando algunas de sus anécdotas, pero, de repente, le acercaron un teléfono y le pidieron que conteste la llamada. “Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Es Magaly Medina? Llamo desde Lince, ¡soy Gisela Valcárcel!”, mencionó la conductora de “El Gran Show” en el inicio de esa tertulia.

¿Qué le dijo Gisela la vez que llamó a Magaly?

Gisela aprovechó los pocos minutos que tuvo en la llamada para llevar de elogios a su actual competencia. “Espero algún día realmente conocernos. Quiero ser honesta, no he leído aún todo lo que quiero tu libro, pero he escuchado lo que se pasa en la cárcel”, le dijo Gisela a Magaly entre sus palabras de halago.

“He ido a visitarla muchas veces. Y quiero decirte algo, tú y Ney deben ser dos valientes, no sé cómo lo hicieron”, fueron las primeras palabras de Gisela.

De igual modo, Gisela no solo habló del complicado momento que Magaly pasó en la cárcel, sino que también reconoció el trabajo que realizaba la ‘Urraca’. En ese sentido, le expresó su total apoyo. “Después de todo lo que he escuchado, de cómo se vive, salir al aire luego de tan corto tiempo, es una actitud de valientes”, comentó Gisela en la llamada.

“Tú y yo seguro seguiremos discrepando en muchos sentidos, pero siempre respetaré tu posición. Lo ganado por ustedes, lo han hecho a pulso”, le dijo la popular ‘Señito’ a Magaly.

Magaly Medina recibió un bonito gesto por parte de Gisela Valcárcel. Foto: captura de YouTube

Magaly Medina sintió el apoyo del público cuando estuvo en prisión

Magaly Medina indicó recientemente que lo más resaltante de su paso por la cárcel fue que pudo sentir el apoyo y afecto del público peruano, quienes la alentaron durante todo ese tiempo.

“Lo que sí me dio la cárcel es saber exactamente la medida del cariño del público. Porque lo que sí fue apoteósico, no su locutor en off, fue la forma en que la gente y el público me trató mientras yo estuve en la cárcel, porque la gente salió a las calles a respaldarme”, expresó.

Además, indicó que, en caso Gisela Valcárcel viviera una situación similar, las cosas serían distintas, ya que no tendría el soporte de la gente. “Estoy segura de que si Gisela, por alguna razón va a prisión, eso no pasaría”, acotó.