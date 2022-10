¿Qué fue de Ricky Rodríguez, el exproductor de Gisela Valcárcel que renunció después de 7 años?

Para nadie es un secreto que Gisela Valcárcel es una de las figuras más representativas de la televisión peruana, no solo por el éxito de sus diferentes programas, sino también por su vigencia en las pantallas chicas. A lo largo de los años, la ‘Señito’ ha desarrollado diversos formatos, pero ha sido “El gran show” el que se ha convertido en el preferido de los televidentes en el tiempo cercano.

Este espacio tuvo a Ricky Rodríguez como uno de sus principales artífices, pues, al lado de la presentadora, se encargó de reunir a los concursantes, jurados y demás integrantes del reality en sus primeros años. Sin embargo, en el 2015, el productor le dijo adiós a GV Producciones para tomar un nuevo rumbo.

Ricky Rodríguez y su paso como productor de “El gran show”

No obstante, el extrabajador de GV Producciones sostuvo algunas polémicas durante su etapa en América TV. Por ejemplo, en 2013 criticó duramente el regreso de “El valor de la verdad”, conducido por Beto Ortíz. Por esos días se convertiría en competencia directa de “El gran show”.

“¿Si me preocupa el regreso de ‘El valor de la verdad’? No, para nada. No sé ni cuándo sale. Yo estoy tranquilo. Solo pienso en nuestro contenido y que la gente esté enganchada con el programa, el resto es nada”, expresó para Correo.

¿Qué fue de Ricky Rodríguez, el exproductor de Gisela Valcárcel?

Luego de otro intercambio, pero esta vez con Carlos Cacho, Ricky Rodríguez dejó GV Producciones luego de siete años al lado de Gisela Valcárcel. Por suerte para el productor, pudo encontrar un nuevo centro de labores rápidamente en Latina Televisión, y fue parte de los principales programas concursos.

Ricky Rodríguez trabajó al lado de Gisela Valcárcel durante años. Foto: GLR

Actualmente, se desempeña como subgerente de Entretenimiento del canal de Jesús María, en el que ha sido parte de realitys como “La voz Perú”, “El valor de la verdad”, entre otros.