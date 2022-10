¿Qué fue de Homero, el primer peruano que triunfó en Viña del Mar e hizo llorar a Chabuca Granda?

El cantante Homero puso a Perú en los ojos de todo el mundo tras su impresionante participación en el Festival Viña del Mar, que le permitió traer la primera Gaviota de Plata al país. Su imponente voz impresionó a muchas personas, como a la desaparecida artista Chabuca Granda.

No obstante, luego de unos años, el artista se alejó de los reflectores. Conoce aquí qué ha sido de su vida y a qué se dedica ahora.

¿Quién es Homero?

Juan Manuel Fernández Bejarano, más conocido en el mundo del entretenimiento como Homero, es un cantante y compositor peruano. Desde pequeño, el artista decidió convertirse en alguien famoso.

El nombre artístico de Homero se lo puso el dueño del estudio fotográfico Luz y sombra, al que acudían todos los artistas de la época de los 60 y 70.

Homero del Perú. Foto: Facebook

Debut en la televisión y carrera musical

El sueño de Homero de convertirse en una celebridad no tardó mucho en llegar y debutó a inicios de los 70 en el programa juvenil “Alta tensión” conducido por Rulli Rendo.

Justamente, el músico compuso para Homero la canción “Un pañuelo y una flor”, con la que ganó el premio revelación del Festival de Sullana.

Homero del Perú. Foto: Facebook

Homero deslumbró en Viña del Mar

Homero participó, por vez primera, en el Festival de Viña del Mar, en Chile, en 1976, aunque sin mucho éxito.

El intérprete no dejó que aquella presentación lo amilane y dos años después, en 1978, se tomó su revancha y, en efecto, logró traer la Gaviota de Plata para Perú con la canción “Vive tu vida”. Su puesto en escena sorprendió a todo el público presente.

Homero hizo que Chabuca Granda llore

Entre los asistentes de la edición XIX del Festival Viña del Mar estaba la famosa cantante Chabuca Granda, quien formó como parte del jurado internacional. Al término de la interpretación de Homero, la fallecida artista se paró y quedó conmovida hasta las lágrimas.

En una entrevista para TV Perú en el 2019, Homero detalló que siempre se emociona cuando vuelve al video de su presentación y ve a Granda llorar.

“ Eso no tiene precio para mí. Cada vez que veo este video me emociono mucho. Yo estaba ahí parado y no sabía lo que estaba pasando realmente” , precisó.

Chabuca Granda. Foto: Youtube

¿Qué fue de la vida de Homero?

En los años siguientes, Homero participó en diversos festivales y consiguió una serie de triunfos más, como el Premio Absoluto de Intérprete del Festival Internacional de Yamaha Tokio en Japón.

Tras un largo tiempo, Homero sorprendió a sus seguidores al ser parte de la última temporada del programa “La voz senior”. El artista peruano no ha dejado de entusiasmar a los jurados de esta producción en cada interpretación que protagoniza.