¿Qué fue de Fabio Ubierna, el pastor que se presentó en “El gran show” y pasó el reto de tacones?

El programa de Gisela Valcárcel “El gran show” ha reunido a varias figuras polémicas de la farándula en esta última década; sin embargo, una de las más curiosas fue el ingreso de un pastor cristiano argentino llamado Fabio Ubierna, quien estuvo en boca de todos por criticar temas como la unión de parejas del mismo sexo en el programa de Rodrigo González.

El religioso permaneció por cuatro semanas en la competencia, hecho que lo sorprendió, pues aseguraba ser “malo bailando”. Ingresó en el año 2012 y compitió contra Johany Vegas, el torero Alfonso de Lima, Bettina Oneto, Daniela Sarfati, Andy V, entre otros.

A lo largo de su participación, tuvo que pasar por varios retos que generaron polémica, como al ser desafiado a bailar en tacos, hecho al que en un principio se negó. Conoce más detalles en esta nota.

Su paso por “El gran show”

Fabio Ubierna ingresó al reality y se animó a realizar coreografías al ritmo de temas urbanos como “Lo que no sabes tú” que lo sacaron de su zona de confort, pero lo intentaba porque su objetivo era apoyar una causa benéfica.

Así lo recordó en un video que grabó para su canal de YouTube, el cual lleva su mismo nombre. “Algunos me han dicho de todo por participar en ese programa y no saben que yo tuve motivos benéficos. Realmente yo me sentí bien haciéndolo, aparte que a Gisela la considero muy amiga de mi familia. Yo digo: ‘¡cómo me animé!’. No lo haría de nuevo porque papelón solo una vez”, expresó.

“La pasé muy bien ahí y aproveché para predicar”, agregó. El pastor argentino aprovechó una de las galas del programa para defenderse de las críticas. “El baile es algo que a lo largo de toda la biblia aparece, y la biblia dice que si uno tiene un encuentro con Dios, bailar o no bailar no te hace más o menos cristiano. Quise participar también porque estoy medio loco”, dijo en aquella época.

Sobre el uso de tacones, el cual fue un reto aleatorio por caer en sentencia, el pastor se negó en un primer momento, pero al final si bailó con plataformas, aunque las elegidas terminaron siendo patines. A pesar del esfuerzo, no logró pasar a la siguiente ronda al tener comentarios negativos por parte del jurado como Morella Petrozzi.

El pastor Fabio Ubierna en la actualidad

Fabio Ubierna se alejó del mundo de la farándula peruana y ahora está concentrado en sus plataformas digitales, donde la más posicionada es su canal de YouTube, que en la actualidad supera los 44.000 suscriptores. Allí publica contenido diverso relacionado con la religión.

Fabio Ubierna activo en redes sociales. Foto: Instagram/Fabio Ubierna

También realiza transmisiones en vivo donde comenta, a su estilo, sus polémicas declaraciones en programas de TV como “Amor, amor, amor” o el reality de “El gran show”. En esa misma línea, también se encuentra en Instagram, espacio virtual donde publicita sus reuniones con seguidores.