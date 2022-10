¿Por qué Dayanita llamó a Chupetín Trujillo para prohibirle que hable sobre ella?

Dayanita y Chupetín Trujillo se han convertido en dos de los personajes cómicos más queridos del público peruano. Esto debido al carisma y personalidad que muestran tanto fuera como dentro de cámaras. De esta forma, decenas de fanáticos han pedido que se junten más seguido. No obstante, parece que este deseo no se podrá cumplir, ya que la integrante de “JB en ATV” le ha pedido estrictamente al cómico que no hable de ella.

Dayanita dijo que convive con su pareja desde hace 4 meses. Foto: composición LR/Youtube/Moloko Podcast

¿Qué pasó entre Dayanita y Chupetín Trujillo?

En una reciente entrevista con “Ponce Podcast”, Chupetín Trujillo reveló que Dayanita lo llamó por teléfono para prohibirle que hable de ella. Asimismo, indicó que esto se debería a que la actriz cómica no quiere que se generen escándalos con su imagen o se ‘cuelguen’ del éxito que ha conseguido.

“Tengo prohibido hablar de su personaje. Había un video por ahí en el que supuestamente bailábamos nosotros y ella pensó que yo lo estaba haciendo viral. (...) Las pocas veces que nos hemos visto siempre ha habido un rechazo por parte de ella; por mí normal”, expresó.

Ante estos comentarios, el entrevistador quiso conocer más detalles sobre la situación, pero el conocido payasito se negó a seguir hablando del tema. “No puedo hablar de ella”, concluyó.

¿Dayanita sale con el cómico Topito?

Pese a que un reciente reportaje de “Magaly TV, la firme” se indicó que la actual pareja de Dayanita respondería al nombre de Carlos Junior, más conocido por su nombre artístico ‘Topito’, la actriz cómica salió a aclarar estas especulaciones y dijo que entre ellos dos solo existía una amistad.

“¿Tú crees que yo voy a estar con este huevón? Es mi pata. Sí, somos buenos amigos, nos entendemos bien ”, explicó.