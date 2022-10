Rocío Limo, la ‘Mujer de negro’ de “AFHS”: Cuando grababa, me decían que me parecía a la ‘Mirada de tiburón’

¡Se acabó el misterio! Rocío Limo es la actriz que da vida a la misteriosa ‘Mujer de negro’, quien erizo la piel de los peruanos luego de casi acabar con la vida de Rafaella Maldini y tras la escalofriante conversación que tuvo con Doña Francesca en la comisaría.

La actriz y gestora escénica de 33 años conversó con La República y reveló que su ingreso a “Al fondo hay sitio” fue inesperado, pero acogedor, pues regresa a la actuación con el personaje de María Elena Lavado, relacionada con la ‘Mirada de tiburón’, al haber compartido celda con Carmen, su madre.

¿Le declara la guerra a los Maldini? Conoce en esta nota más detalles sobre la artista nacional que ha emocionado al público peruano con su actuación y que ahora se une al elenco de la novena temporada de la miniserie de América TV.

—¿Cómo se siente de ingresar a la familia de “Al fondo hay sitio” con el papel de la ‘Mujer de negro’?

—Es muy emocionante, ha sido una bienvenida calurosa e inesperada.

—¿Qué opina sobre las comparaciones entre usted y Úrsula Boza?

—Si, de hecho, cuando estaba grabando, me decían: “Te pareces a Úrsula, la ‘Mirada de tiburón’” (risas). Me parece que son divertidos esos encuentros que te permiten el trabajo de ser actriz, me parece inesperado. Creo que el personaje de interpretar a una villana siempre te permite jugar mucho y sacarle mucho provecho.

—Muchos especulan sobre su personaje, ¿qué nos puedes decir de este?

—Yo sé tanto como ustedes, imagino que los guionistas están ahí viendo hacia dónde llevan a la ‘Mujer de negro’, pero a mí me entusiasma mucho imaginar que pueda salir de la cárcel y siga haciendo alguna de sus fechorías o de pronto (saber) cómo era antes, cómo hizo para volverse tan loca.

—¿Tuvo como referencia a la película “Joker” para la construcción del personaje la ‘Mujer de negro’?

—Cuando vi el guion y decían esto de la risa, yo creo que inconscientemente esa referencia es tan fuerte que la debo haber tenido, pero sobre todo era para mí construir este personaje, que sea loco, pero que en medio de su locura tenga cierto control, porque hace un montón de cosas calculadas.

—Cuenta con una amplia trayectoria en la actuación, sin embargo, ¿considera un reto interpretar a este personaje?

—Sí, sin duda. Sería una oportunidad maravillosa abrirse a la visibilidad que te da la televisión y en particular con “Al fondo hay sitio”, que es un programa que lo ve tantísima gente y hace tanto tiempo.

—¿Tuvo la oportunidad de trabajar en otra serie o este es su primer gran ingreso a la televisión?

—Hace tiempo participé en novelas como “Conversando con la luna”, en alguna de estas novelas episódicas tipo “Mujer, casos de la vida real”, que, en sí, cada episodio es una historia. He tenido esos personajes, pero hace mucho tiempo que no hacía televisión porque me he dedicado mucho tiempo a la dirección y a la dramaturgia, y a la escritura audiovisual y teatral. Entonces, como ya estaba extrañando mucho la actuación y justo hace no mucho hablaba con una amiga y le decía ‘quiero actuar’, y hace no mucho salió un proyecto de una obra, salió esto, (estoy) supercontenta.

—¿Cómo fue el recibimiento del elenco de “Al fondo hay sitio”?

—Superbién, yo me he sentido muy cómoda, siento que es un elenco bastante consolidado, personas que se notan que trabajan juntas hace mucho tiempo, pero, en verdad, de todos veo que son personas muy generosas, entregadas a su trabajo de forma profesional.

"Al fondo hay sitio" regala un trágico episodio en el que Rafaella es disparada por 'La mujer de negro' en medio de su boda con Pepe. Foto: composición/América TV

—¿Hay algún personaje con el que tendrá más escenas, líneas?

—Aún no se hacía dónde va mi personaje, estoy a la expectativa, pero al menos con Yvonne (Frayssinet), con el personaje de Félix (Carlos Solano), también fue muy divertido de grabar esa escena: la persecución, el forcejeo, la pistola, estuvo muy bien.

—¿La escena salió a la primera o fue un trabajo de varias tomas?

—El de la persecución fueron varias tomas, porque primero tenía que correr por unos muros, matar un policía, escapar, y en ese momento todavía se tenía que cuidar que no se vea quién era; entonces había mucha estrategia para hacer la toma, pero fue muy divertida.

—¿Cómo la convocaron para este personaje?

—Yo hice un casting de archivo a inicios de año porque Jorge Sánchez me pasó la voz que estaban haciendo casting para la nueva temporada y, hace no mucho, me llamo y me dijo sobre este personaje y me dijo que les gustaría que lo interprete una actriz. “¿Te interesa?’’, yo les dije sí. Además, vi personaje y de por sí dije que me la voy a pasar muy bien haciendo a esta villana loca. Así que lo acepté. Y ya en el set, creo que fue donde dije ‘ok, ya entendí por dónde va’.

—Han surgido críticas sobre las novelas que salen en la TV nacional, considerando que cuentan las mismas historias, refiriéndose a producciones de Michelle Alexander. ¿Cuál es su visión respecto a este tema?

—Esto te lo puedo responder no solo como actriz, sino como creadora, guionista. Yo creo que la creación audiovisual en el Perú es compleja, que no tenemos tantos apoyos como en estos otros países (México, Argentina), que tienen una ley de cine, donde hay más apoyo para mayor variedad de creación. A mí me parece que lo que ayuda a movilizar estas creaciones, estas nuevas ficciones, que interpreten donde todos nos podamos sentir representados, es apoyar a los que recién están empezando, apoyar a las producciones independientes. Por ejemplo, cada vez que hay una película peruana en el cine, estas personas deberían ir corriendo para que no la saquen de cartelera, ver la forma en que las mismas empresas apoyen, haya más posibilidad de visibilidad.

Yo creo que hay muchísimo talento en el Perú: de teatro, de escritura, de dirección, pero que todavía nos faltan más plataformas para visibilizar, y nosotros, como público, nos corresponde apoyar viendo estas producciones.

—¿Qué mensaje le quisiera dar al público sobre el personaje de la ‘Mujer de negro’?

—Lo que yo espero es que salga de la cárcel, que siga tramando cosas, que siga colocando en suspenso a las personas. Yo creo que ha habido mucha acogida por el casi terror que ha ocasionado el personaje. Me parece divertido jugar con el terror y al mismo tiempo la comedia; y sí, es un espacio de entretenimiento que también nos merecemos los peruanos.

—¿Cuál es la diferencia de actuar en un teatro y en la TV? ¿Cuál le gusta más?

—Es muy diferente, sobre todo el proceso, porque en el teatro tú tienes la posibilidad de un proceso de ensayos que puede ser de un mes, dos meses, tres meses para ir encontrando más capas de los personajes, pero tanto en la TV como teatro, cine, finalmente, lo que prima es la creación de un personaje y eso es divertido. Aunque claro que la televisión tiene otros tiempos, ¿no?, entonces tienes que encontrar más rápidamente estos procesos que el teatro te permite profundizar.

—¿Comparte la idea de que se repiten las mismas historias en las series peruanas?

—Creo que son tópicos que se repiten aquí como en muchos lados. Más que pensar cambiar el tópico es cambiar la forma en cómo se generan esos conflictos. No me siento en una capacidad de juzgar lo que se debería hacer o cómo se debería escribir porque entiendo que cada serie busca un público diferente y que cada producto está buscando al público que se sienta atraído por eso y que hay públicos muy diversos.

—¿Ya ha interpretado a antagonistas en otras producciones?

—Sí, antagonistas en estas novelas que te contaba, pero a una villana así, como Cruella (de Vil), es mi primera vez.

—Aparte de “Al fondo hay sitio”, ¿cuáles son sus proyectos actuales?

—Ahorita estoy haciendo asistencia de dirección en una obra de Mariana de Althaus que estrena ahorita, el 10 de noviembre en la Alianza Francesa. La obra se llama “Quemar el bosque contigo adentro”. Luego, en abril del próximo año, estreno una obra que escribí yo y la dirijo junto con Vera Castaño, que es mi socia. Tenemos una compañía de teatro que se llama Tejido abierto, y con tres amigas, estamos escribiendo una serie que se llama “Calzones” y estamos ahora buscando movilizarla, armando el piloto, así que espero pronto tener novedades sobre eso porque es una serie hablando de nuevas cosas, que la escribimos nosotras tres y la protagonizamos también. Entonces, (estamos) viendo que se abran más puertas para visibilizar más el trabajo de muchos artistas peruanos.

Rocío Limo es la nueva 'mujer de negro' en "Al fondo hay sitio". Foto: Instagram

—¿Qué considera que debería trabajarse más en Perú en la parte cultural para apoyar más estos proyectos?

—Yo creo que (falta) mucho apoyo. Si bien están los estímulos económicos del Ministerio de Cultura, los de cine, considero que todavía sigue siendo poco para la cantidad de proyectos y creadores que hay. También yo pienso que la empresa privada puede ver la manera de apoyar y visibilizar estos proyectos para que estas diversas historias lleguen a más personas.