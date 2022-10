Úrsula Boza revela que sufrió trágico accidente tras recibir ‘disparo’ en el cuello en “AFHS”

La actriz Úrsula Boza, más conocida como la ‘Mirada de tiburón’, recordó su etapa como la villana de la serie “Al fondo hay sitio” durante varias temporadas y sorprendió al revelar que en la famosa escena de su muerte en la serie sufrió un trágico accidente por el uso de un arma de fuego.

Úrsula Boza revela accidente que sufrió

Úrsula Boza participó en el programa “América hoy” donde reveló que le fue difícil grabar esa escena junto a Yvonne Frayssinet porque el momento del disparo fue grabado en una sola toma y terminó lastimándose producto del impacto de la bala de salva en su cuello.

“De verdad me dolió porque salió la chispita de la bala de salva. Me quemé todo, acá en el cuello y fue en una sola toma. Fueron dos disparos. El primer disparo me quemó acá (en el cuello), el dolor fue real. En el segundo disparo dentro de mi cabeza dije: ‘Viene, nomás, aguanta’” , expresó.

Según Boza, también quedó con varias heridas en sus piernas por las caídas repetitivas que tuvo que hacer en esa escena. “La caída la repetí como 10 veces, terminé con moretones, acá (en las piernas), en los brazos, pero es parte de la actuación y ahí está el resultado”, acotó.

Úrsula revela que sus cejas son reales

Con respecto a sus cejas, que eran su característica distintiva en “Al fondo hay sitio”, Úrsula Boza reveló que sus cejas son originales de nacimiento.