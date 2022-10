Sergio George desmiente a Gabriela Herrera y niega contrato: “No se vende algo que no hay”

Gabriela Herrera aseguró que era el nuevo jale de Sergio George, pero esto no sería cierto. El productor musical aclaró que la bailarina no tiene ningún contrato con él y dejó entrever que ella no le había pedido permiso para hacer públicos sus ensayos. Además, defendió a Yahaira Plasencia de las críticas que recibe.

¿Qué dijo Sergio George sobre Gabriela Herrera?

“ Yahaira Plasencia es mi artista, creo mucho en ella y es una amiga. Estamos trabajando en un disco nuevo. Mientras que la gente habla, yo trabajo y Yahaira entiende la situación en Perú. Puedo trabajar cuatro o cinco cosas a la vez , no me molesta para nada”, expresó.

Lamentó que Gabriela Herrera se apresure en confirmar que tiene un contrato con él, pese a que este no se ha concretado. Sin embargo, reconoció que la joven está siendo evaluada, por lo que desea llevar las cosas con tranquilidad.

“ No ha firmado, es un proceso que me gustaría tomarlo con más calma. Creo que muchas personas se echan a correr sin permiso, sin confirmar conmigo y empiezan a anunciar cosas que no se han dado . Ojalá que se dé porque no hay garantía aquí. No es la forma de hacer las cosas. Es un proceso lento y no se puede vender algo que no hay ”, sostuvo.

Sergio George defiende a Yahaira Plasencia

Sobre el presunto enfrentamiento entre Yahaira Plasencia y Gabriela Herrera, Sergio George sacó cara por la ‘Reina del toto’. “No sé quién creó eso, pero no fue Yahaira para nada. Hay gente creando cosas y morbo. Aquí se vende música, canciones, no se vende eso”, señaló.