Sergio George asegura que a Gisela Valcárcel le gusta que hablen de ella

¡De no creer! Sergio George es un productor musical reconocido a nivel internacional por su trabajo como representante de varios artistas como Jennifer López, Marc Anthony, Gloria Trevi y muchos más. El caza talento sorprendió esta tarde del 13 de octubre al visitar el set de “Amor y fuego”.

El empresario se hizo popular en nuestro país por su relación con Yahaira Plasencia; sin embargo, Gisela Valcárcel lo trajo este año a su programa “La gran estrella” como jurado de la competencia de canto. Desde ahí se hizo muy cercano a la familia de la popular ‘Señito’ y la ha conocido más allá de lo que se ven en televisión.

¿Qué dijo Sergio George sobre Gisela Valcárcel?

Aunque nadie lo crea, el líder de la industria musical Sergio George visitó el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, a pesar de que fueron sus cámaras quienes lo enfocaron durmiendo en la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander. La conversación estuvo centrada en su entorno peruano del artista.

“ Gisela es la reina de la televisión peruana y tú lo sabes ”, comenzó diciendo el productor. Asimismo, cuando el comunicador le explicó por qué le decían ‘Farisela’ a la empresaria: “(…) A Gisela le encanta esto, tú hablando de ella. A mí me encantaría que hablen de mí tanto en otro canal , ¿no? Yo no veo nada malo de lo que hace Gisela y tampoco ustedes, Magaly, ni nadie. También yo hago cosas que no gustan y que chocan”.

Sergio George niega contrato con Gabriela Herrera

Luego de que la bailarina Gabriela Herrera se presentara en “La gran estrella” para reforzar a uno de los concursantes, se especuló mucho sobre si sería el nuevo jale de Sergio George para que la produzca y la convierta en una estrella.