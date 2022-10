María Pía confronta a usuaria que la criticó por usar sugerente vestido: “¿Cuál es el problema?”

Este miércoles 12 de octubre, se llevó a cabo la decimosegunda edición de los Latino Show Awards con María Pía Copello entre sus invitados. El evento llevado a cabo en el Movistar Arena de Bogotá contó con la presencia de la influencer peruana, quien cautivó a sus miles de seguidores en TikTok al mostrar el revelador vestido que utilizó para dicha ceremonia de premiación.

“Nos vamos a los Latino Show Music en Bogotá con vestido de Michael Costello”, escribió en la plataforma. Sin embargo, grande fue la sorpresa de la exconductora de “Esto es guerra” cuando una de sus fanáticas, en esta red social, le increpó la indumentaria que usaba, haciendo referencia a su edad.

María Pía confronta a usuaria que la criticó por usar revelador vestido

“Disculpen, con todo respeto, no se supone que ya eres una señora casada. Ten un poquito más de respeto contigo misma. ¿Qué es eso? ¿Cómo te vas a vestir así?”, escribió la mencionada usuaria.

Sin embargo, María Pía Copello pareció tomar con humor el comentario y aseguró no entender la crítica, pues ella no veía nada de malo en el vestido que portaba.

María Pía Copello fue contundente con usuaria que criticó su vestido en TikTok. Foto: captura TikTok

“ Ja, ja, ja, con todo respeto también, me da risa el comentario. Me respeto y me quiero. Este es un vestido que me parece bello. ¿Cuál es el problema? Saludos ”, precisó.

María Pía Copello reapareció en la conducción de “Esto es guerra”

El pasado lunes 3 de octubre, María Pía Copello aparecía nuevamente como conductora de “Esto es guerra” sorprendiendo a todos los televidentes del reality. Una de las menos contentas con su presencia fue Johanna San Miguel, con quien tuvo varios enfrentamientos en el pasado.