Magaly contra Rafael: “Dijo un montón de mentiras, esto no es un antro de fabricación de chismes”

Le disparó con todo. Magaly Medina se pronunció sobre las recientes declaraciones de Rafael Fernández al programa “Amor y Fuego”, en el que señaló que la ‘Urraca’ se había “ido de boca” por llamarlo “mentiroso”.

Durante una entrevista a “Magaly TV, la firme”, el empresario prometió que le pagaría cinco años de colegio a los hijos mayores de Karla Tarazona, además de ocuparse de otros gastos escolares de los menores.

¿Qué dijo Magaly Medina?

Luego de lo dicho por Fernández, la ‘Urraca’ salió a responderle en la última edición de su programa. Magaly afirmó que ella nunca calificó de ‘mentiroso’ al empresario, sino que puso en evidencia que no cumplió con las promesas que hizo en televisión para los hijos de su exesposa.

“Él dice que yo lo estoy llamando mentiroso. Lo que yo he dicho es que incumpliste con lo que públicamente me dijiste a mí y que de verdad yo se lo creí porque él tenía una cara de hombre compasivo, bondadoso parecía aparentemente generoso”, empezó la pelirroja.

Por otro lado, también criticó que el ‘Rey de los huevos’ saliera a decir públicamente que se había encargado de implementar los racks de los televisores de los niños, los gastos de la niñera y el colegio. Según la conductora de ATV, “no era necesario que publicitara” sus actos de buena fe.

“Yo creo que cuando uno realmente siente eso que nos dijo en aquella entrevista, de corazón, y quieres hacer algo, sobre todo por unos niños a los que tú les tuviste cariño, lo haces silenciosamente, no necesitas que eso se publicite (...) porque lo hiciste de corazón y estás en paz contigo mismo”, admitió la periodista.

¿Magaly Medina recibió información privada de Karla Tarazona para difundirla en su programa?

Sumado a ello, la ‘Urraca’ negó enfáticamente que esté aliada con Karla Tarazona para difundir “mentiras” en su espacio televisivo, como dejó entrever el empresario.

“Hoy habló y dijo un montón de mentiras. Él no me conoce a mí de nada, él no sabe cómo me manejo yo, cómo manejo mi programa de televisión. Esto no es un antro de fabricación de chismes, aquí hay noticias del espectáculo con mi crítica y mi opinión”, enfatizó Medina.

Finalmente, Magaly recordó que Rafael Fernández usó su cámara para hablar de su separación con la conductora de radio al expresar que pensaba hacer un fondo y pagar cinco años del colegio de los menores “y que no ha hecho ni lo uno ni lo otro porque ahora por minucias se pone a pelear con Karla Tarazona”.

“A mí él me dio una entrevista, la única donde se sentó donde hablamos tranquilamente y de verdad me preció a un gran gesto lo que él me dijo. Pero, claro, de las promesas al hecho tangible hay una gran diferencia. Yo no me he ido de boca, el que se ha ido es él”, aseguró la comunicadora.

Magaly Medina no pone las manos al fuego por el empresario y asegura que no sabe si le mintió. Foto: composición LR/ captura de ATV/ Rafael Fernández/ Instagram

Dueña de la casa donde vivieron Karla Tarazona y Rafael denuncia daños: “Yo confié en ti”

Según Maribel Rivera, propietaria de la lujosa residencia de Surco, afirmó que encontró su casa perjudicada y totalmente diferente; sin embargo, el empresario de huevos le pidió que le devuelva la garantía del alquiler.

En el avance del programa de Willax TV, a la arrendadora se le escucha decir: “Esta casa ya es bien conocida y que yo la vuelva a alquilar... esta cocina no es mi cocina, los baños ya no son mis baños. Rafael, yo confié en ti”.

Magaly cree que Rafael se siente inferior que Christian Domínguez

La conductora Magaly Medina quedó impactada por la cantidad de veces que el empresario Rafael Fernández mencionó al cumbiambero desde que terminó su relación con Karla Tarazona. La ‘Urraca’ considera que el ‘Rey de los huevos’ se siente inferior.

“¿Han visto cómo denigra de él, cómo habla de él y cómo tiene una pésima opinión de él? Bueno, la pésima opinión la tiene todo el Perú, pero él en especial. Siempre está comparándose con (Domínguez) y uno no se tiene que comparar en la vida de una pareja con el anterior”, comenzó diciendo.

¿Qué dijo la dueña de la casa que alquiló Rafael Fernández y Karla Tarazona?

El equipo de Magaly Medina también se comunicó con Maribel Rivera. Allí, la dueña del inmueble reveló algunos detalles del acuerdo inicial al que llegó con Rafael Fernández. Además, desmintió que ella se haya quedado con una parte del dinero de la garantía porque Karla Tarazona se quedó más días en la vivienda.

“¿Dónde hay este quiebre entre Rafael y yo? Cuando él me exige que yo le devuelva la garantía y la casa no era nada de lo que es mi casa, le dije: ‘No te voy a devolver toda la garantía, la devolución que hemos quedado es de 3.000 dólares menos los serviciospara rectificar en algo los cambios en mi casa’“, sostuvo.