Leslie responde a papá de Mario Hart por minimizarla: “Machista, necesita un poco de ‘ubicaína’”

Leslie Shaw viene gozando de gran júbilo con el reciente anuncio de su casamiento con ‘El Prefe’, su novio con quien vive en Estados Unidos y que es 13 años menor que ella. Pero su felicidad se debe, además, a que viene promocionando su nuevo videoclip “Castigo”, motivo por el cual se ha presentado en diferentes programas de TV.

En una de esas visitas, la cantante de “Faldita” declaró que se arrepentía de haber mantenido un romance con Mario Hart, pues esa pareja solo le habría hecho perder el tiempo. Este comentario llegó a oídos del padre del piloto, Mario Hart Potesta, y no dudó en salir en defensa de su hijo, dándole una respuesta bastante ofensiva y fuera de lugar a Leslie.

¿Qué le dijo el padre de Mario Hart a Leslie?

El padre del exchico reality tildó de “conchuda” a la artista y expuso que, en sus inicios en la música, cuando hacía rock y no pop, sus conciertos casi ni tenían público. Asimismo, precisó que fue gracias a su hijo que pudo impulsar su carrera musical.

“¡Qué conchuda! Una vez nos invitó a su concierto de rock. Éramos nosotros cinco y 10 gatos más. Nos dio pena. Le sugerimos hacer música urbana junto con Mario Hart. Hicieron “Tal para cual” y así empezó su despegue. Que canta, canta…; pero que perdió el tiempo, ya pues”, escribió en un tweet el progenitor de Hart.

La respuesta de Leslie Shaw al papá de Mario Hart

La rubia no tardó en contestar las cuestionables palabras de Mario Hart y dijo que el señor le parecía un “desubicado, machista y narcisista”. Además, envió un mensaje a la familia de su expareja y aclaró que solo se mostrará agradecida con ellos.

“ Me parece un comentario muy machista de parte de ese señor, ¿que yo tengo que agradecer a un hombre o expareja por mi esfuerzo y constante trabajo? No me sorprende porque creo que la soberbia le gana a esa familia, necesitan un poco de ‘ubicaína’. Estoy muy orgullosa de ser una mujer fuerte e independiente, siempre ha sido así desde chiquita. El único apoyo que siempre tuve fue el de mi familia, no tengo nada que deberle a nadie”, señaló para Trome.