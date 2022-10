Kike Suero se molesta con Magaly por emitir su ampay delante de su pareja: “No seas cizañera”

¡No lo vio venir! Kike Suero acudió al programa de Magaly Medina, “Magaly TV, la firme”, para brindar un nuevo descargo sobre las denuncias que su expareja Geraldine Quesada interpuso en su contra meses atrás. Él humorista se presentó en compañía de su pareja Vicky Torero, y no imaginó la sorpresa que la figura de ATV le tenía preparada.

En medio de su conversación, la conductora decidió exponer un ampay de Kike Suero y una mujer de identidad desconocida a las afueras de un hotel en Tacna, que correspondería al 3 de junio de este año. En las comprometedoras imágenes que vieron la luz, el humorista aparecía besándose con la joven.

Vicky Torero se mostró sorprendida y muy molesta por lo que acababa de presenciar y le reclamó a Kike Suero, alegando que ese día estuvo cuidando a su hijo en casa y confirmó que, efectivamente, el hombre de los clips era él porque traía puesto su saco color beige.

Kike Suero incómodo con Magaly por exponer su ampay

“La mentira tiene patas cortas. Aclárame, ¿quién es ella? Ese es mi saco. ¿Quién es ella?”, le increpó Torero. Pese a todas las pruebas en su contra, Kike quería continuar tocando el tema de las denuncias por no haber pasado pensión a sus hijas.

No obstante, ni Magaly Medina ni Vicky Torero lo dejaron continuar tras visualizar su infidelidad y se dedicaron a confrontarlo. Fue ahí cuando Suero le pidió a la presentadora calmar las aguas.

“ Magaly, no seas cizañera. No lo seas. A ver, a mí la gente se me acerca. ¡Yo no estoy borracho! Me está abrazando, le agarré la cintura para que no se caiga . Ese saco me lo prestó un amigo, que es notario. Listo. Se acabó”, señaló a modo de broma, lo que molestó aún más Magaly. “A mí no vengas con chistes estúpidos, no me vas a venir a faltar el respeto”, le respondió.

Novia de Kike Suero le propina una bofetada tras ver su ampay

Tras ser difundido el ampay entre el actor cómico y una joven que no era su novia, Vicky Torero, quien se encontraba en el set de “Magaly TV, la firme” en el momento en que el encuentro fue emitido, no toleró la falta de respeto.

Ella se puso de pie y optó por retirarse ante la vergüenza pública; sin embargo, antes de irse, le tiró una cachetada a Suero. “Qué pen**** que eres”, le gritó.