Kike Suero revela que durmió en el mueble tras ampay de Magaly: “Ella tiene sus razones”

Kike Suero se convirtió en noticia en las últimas horas luego del ampay emitido por Magaly Medina en su más reciente programa. En las imágenes mostradas por la periodista, se aprecia al humorista al lado de una mujer que no es su novia, en una comprometedora situación. Las imágenes datarían de junio de este año, pero igual desataron la molestia de Vicky Torero, quien también se encontraba en el set.

Luego de dicho episodio, La República fue a buscar al peculiar personaje para conocer sus primeras impresiones sobre lo sucedido. Al igual que en el programa de ATV, Suero continuó negando el ampay, aduciendo que la señorita se le colgó y que él no hizo nada más que sostenerla para que no se caiga.

Kike Suero revela que durmió en el mueble tras ampay de Magaly

Otro hecho relevante que contó Kike Suero a este medio fue que, tras el ampay emitido por Magaly Medina, tuvo que dormir en el sofá de su casa, pues Vicky Torero no quería saber nada de él.

“ Todavía no (me perdonó), ya te enterarás. He dormido en el mueble, te lo juro. Le toqué la puerta y me dijo que no me iba a abrir. Tiene sus razones y no iba a invadir su privacidad ”, indicó.

Kike Suero se enfurece con Magaly por emitir ampay

Tras las imágenes presentadas, Magaly Medina comenzó a increpar a Kike Suero para que responda sobre dicho ampay. El humorista intentó evadir las preguntas hasta que le pidió a la conductora que deje de aumentar los hechos, pues el cómico precisó que la gente suele acercársele por cariño.

Kike Suero y su novia Vicky Torero. Foto: Composición LR / Capturas de ATV

“Magaly, no seas cizañera. No lo seas. A ver, a mí la gente se me acerca. ¡Yo no estoy borracho! Me está abrazando, le agarré la cintura para que no se caiga. Ese saco me lo prestó un amigo, que es notario. Listo. Se acabó”, indicó.