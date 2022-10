Kike Suero justifica ampay con mujer frente a su novia: “Le agarro la cintura para que no se caiga”

No se esperó el ampay. Kike Suero se presentó en el programa “Magaly TV: la firme” junto a su novia, Vicky Torero, para hablar acerca de los problemas familiares que afronta con su exesposa Geraldine Quesada por sus hijas. Sin embargo, el cómico no se esperó que el espacio difunda un ampay de él con otra mujer, hecho que tomó por sorpresa a su actual pareja.

Kike Suero justifica su ampay

Al programa “Magaly TV: la firme” asistieron Kike Suero y Vicky Torero. En un momento de la conversación, la presentadora Magaly Medina emitió unas imágenes en las que aparecía el humorista, a altas horas de la madrugada en la ciudad de Tacna, junto a una desconocida joven en actitudes cariñosas.

Esto dejó sorprendida a Torero, quien no dudó en reclamarle en vivo al cómico por lo sucedido: “Dime quién es. A mí me estás dejando mal delante de toda mi familia, que te está viendo. Jura por Dios que no es una chica con la que has estado”, dijo. Tras ello, le propinó una cachetada a Suero y se retiró del set.

Pese a las imágenes emitidas en el programa, Kike Suero intentó justificar su ampay, por lo que descartó haber besado a la joven y señaló que solo la abrazó porque ella era una fanática que se le acercó para saludarla.

“Yo no estoy con esa mujer, se me está acercando a abrazar, pero entonces qué tengo que hacer si me abrazan. A mí me reconoce la gente y se me acerca. Magaly, no seas cizañera. Le agarro la cintura (a la joven) para que no se caiga ”, detalló.