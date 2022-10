Katy Jara: ¿cuál es la religión que profesa y por qué cambió de creencia?

Su vida dio un vuelco de 180 grados. Katy Jara decidió hacer público en mayo de 2022 que había decidido entregar su vida a Cristo y convertirse en cristiana. Esto se dio luego de que la cantante se mantuviera alejada del mundo artístico, además de retirarse de la conducción de “Domingos de fiesta”, programa de TV Perú que la acogió por muchos años.

“Muchas personas me han estado preguntando por qué ya no estoy cantando, por qué ya no estoy en la TV, por qué ha cambiado mi manera de vestir, que me ven distinta, que ya no soy la misma, entre otros cuestionamientos ”, dijo Jara en un post de Instagram.

¿Por qué Katy Jara decidió convertirse al cristianismo?

En una transmisión en vivo por Facebook, Katy señaló que su conversión se dio luego de que el virus de la COVID-19 infectara a su esposo, lo cual la llevó a pasar un duro momento. Por otro lado, confesó que el primero en volverse cristiano fue el padre de su hija y, a los pocos meses, ella lo siguió.

“El primero que hizo la oración de recibir a Cristo en su corazón fue mi esposo. En la primera yo no lo acompañé por temor y miedo porque estaba haciendo concierto de cumbia ”, mencionó Jara.

Sin embargo, la intérprete declaró que se tomó mucho más en serio su lazo con Dios cuando ella y su cónyuge contrajeron la COVID-19 por segunda vez. “ Cuando nos enfermamos de la COVID-19 por segunda vez, ahí decidí entregar a Cristo mi corazón, pero era una entrega más que todo por temor, porque en ese momento sentía que algo le podía pasar a mi esposo. Me sentía mal, muy vulnerable. Tenía temor que mi hija también se podría haber contagiado, gracias a Dios que no ”, admitió Katy.

¿Cómo se siente Katy Jara luego de convertirse al cristianismo?

La excantante de cumbia aceptó tener paz en su corazón luego de que iniciara esta nueva etapa en su vida, asegurando que no se arrepiente de los cambios en su día a día. “ Algunos meses atrás conocí la palabra de Dios, empecé a congregarme, llevar un discipulado, y poco a poco mi vida fue cambiando . Empecé a entender que muchas cosas de las que hacía no estaban bien, pero igual seguía dentro de ellas porque eran parte en ese momento de mi trabajo como artista”, señaló Jara.

¿Qué tuvo que hacer Katy Jara luego de convertirse al cristianismo?

Pese a que ambos tomaron la decisión de entregar su vida a Cristo, la cantante reveló que le costó mucho informarse más sobre la religión que ahora profesa y así decidir por convicción su conversión.

“Ambos nos hemos entregado a Cristo en nuestro corazón (...) Después de muchos meses de estar estudiando, nuevamente juntos decidimos recibir a Cristo en nuestros corazones de manera genuina y con ganas ardientes de iniciar una nueva vida ”, indicó la conductora de televisión.

El siguiente paso en esta nueva vida religiosa fue bautizarse, tal y como dicta su fe. La pareja decidió hacerlo junto a su hija, en lo que ella describe como “un momento muy bonito e íntimo”. “Ambos nos bautizamos, los dos juntos, participamos mi esposo, yo y nuestro pastor, quien es el que nos viene guiando”, precisó Katy en su cuenta de Facebook.

¿Qué tuvo que abandonar Katy Jara luego de convertirse al cristianismo?

La también exbailarina señaló que ya no estaba feliz con su vida y eso también la motivó a volverse cristiana. “ Llegó un punto de mi vida que estas cosas ya no me hacían feliz, empecé a sentirme vacía y sin sentido. Y es que cuando conoces a Cristo ya nada es igual , quieres apartarte de lo que pueda alejarte del Señor. En ese contexto, decidí dejar todo para empezar a seguir a Cristo y que mi vida dependa únicamente de él”, compartió Jara en un post de Instagram.

Como parte de su cambio, la excumbiambera renunció a muchas cosas, tales como la música, el maquillaje, el estilo de ropa que usaba en el pasado, tacones altos, entre otros.

“ Toda la música que antes escuchaba ha sido reemplazada por música cristiana en mi playlist, teléfono y todo mi contenido está sobre la base de Cristo. Otra cosa que he cambiado es que me encanta el nuevo look que tengo con faldas largas. Sé que hay gente que no le parece, pero yo me siento bien y es algo que hago con amor y decisión. Otra cosa que dejé y pensé que era imposible dejar son los zapatos altos... Hoy yo uso zapatillas, zapatos cómodos y eso me parece ¡wow! Eso es algo que yo pensé que nunca podía dejarlo ... pero ahora estoy en un punto donde todas esas vanidades han desaparecido”, explicó Jara.

A pesar de todo a lo que tuvo que renunciar, Katy admite que no añora nada de su vida pasada y que volvería a hacerlo: “ Yo no extraño nada de lo que hacía antes, ni los tacos, ni la ropa, ni el maquillaje, ni las extensiones, ni todo lo que me ponía… No extraño los conciertos de cumbia , lo único que si quisiera es que cuando me encuentre con las personas que antes pasaron por mi vida, amigos y compañeros, pueda darles un mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo único que podría rescatar de mi vida pasada”.

Katy Jara: ¿qué dijo sobre la procesión del Señor de los Milagros?

La cantante Katy Jara, ahora comprometida con el cristianismo, empleó su cuenta de Facebook para compartir un mensaje junto a una imagen del también conocido como Señor de Pachacamilla. “La gloria solo es para Dios. Éxodo 20, del 2 al 5: ‘No te harás imagen, ni ídolos, ni estatuas, ni te postrarás ante ellas’. Escrito está en las sagradas escrituras”, se puede leer.

“Lo que dice la misma Biblia católica. Éxodo, capítulo 20, versículos del 2 al 5. No estás en la obligación de creerlo si no quieres, pero yo sí estoy en la obligación de decirlo. Proclama solo al Señor tu Dios”, adjuntó en otra publicación.