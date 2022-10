Fiorella Retiz asegura que aún no ha encontrado el amor: “¿Quién sabe, puede ser una mujer?”

¡Lo contó todo! Fiorella Retiz está más tranquila y activa que nunca en redes sociales, luego de que se alejara por un buen tiempo de sus cuentas debido a todo el impacto mediático que tuvo el ampay con Aldo Miyashiro.

Es más, su interacción con sus seguidores ha hecho que la comunicadora incursione en el mundo de la creación de contenido y sirva de imagen para publicitar marcas de ropa femenina, casas de apuestas deportivas, centro estéticos y más. Este 13 de octubre, los reporteros de “Amor y fuego” le consultaron sobre su estado sentimental y contó otros detalles de su vida personal.

¿Qué dijo Fiorella Retiz sobre el amor?

La modelo Fiorella Retiz explicó cuál es su situación sentimental en la actualidad, ya que hace tiempo contó que estaba enamorada de un joven menor y el último fin de semana confesó que estaba soltera. Asimismo, descartó que esté embarazada, luego que hiciera una publicación que se prestara para especulaciones.

“ Que venga lo que tenga que venir más adelante. ¿Quién sabe, de repente, es una mujer también y no es un hombre? ”, fueron sus palabras exactas cuando le consultaron sobre su futuro en lo sentimental.

Fiorella Retiz confiesa por qué no quisiera lanzar su OnlyFans

La incursión de Fiorella Retiz en OnlyFans ha sido una noticia muy polémica en los últimos días debido a que aseguró que no estaba dentro de sus planes presentar sus fotos en esa red social para adultos y luego bromeó con dicha posibilidad.