¿Quién es George Neyra, el bailarín de “El gran show” que se habría quejado de Giuliana Rengifo?

La nueva temporada de “El gran show” ha dado mucho de qué hablar desde su estreno. En la edición del sábado 8 de octubre, Leysi Suárez lanzó expresiones ofensivas sobre el físico de Giuliana Rengifo y ello desató una ola de indignación. Las conductoras de “América hoy” se pronunciaron acerca de este tema y rechazaron tajantemente las declaraciones vertidas por la bailarina.

Después de lo sucedido, se dio a conocer que el bailarín George Neyra se habría quejado de la cantante de cumbia, quien es su compañera en el reality. ¿Por qué lo hizo? Aquí te lo contamos.

George Neyra junto a Giuliana Rengifo en la pista de "El gran show". Foto: George Neyra/Instagram

¿Quién es George Neyra?

George Neyra es un bailarín y coreógrafo. Actualmente, trabaja como parte del elenco de baile de Yahaira Plasencia y participa en “El gran show” junto con Giuliana Rengifo.

A través de su Instagram, plataforma en la que suma ya más de 56.000 seguidores, el artista suele compartir fotografías y videos de sus presentaciones en diversos escenarios. En varias de sus publicaciones aparece junto con la popular ‘Reina del Totó’.

George Neyra muestra sus coreografías en Instagram. Foto: George Neyra/Instagram

¿Por qué se habría quejado de Giuliana Rengifo?

Según comentó Janet Barboza en “América hoy”, George Neyra se quejó porque no podía cargar a Giuliana Rengifo en “El gran show”. “¿Te has enterado de algo? Y quiero que lo corrobore el productor, ¿se ha quejado el bailarín? Ah, sí se ha quejado. Al parecer, tu bailarín se ha quejado de que no podía levantarte, ¿qué opinas de eso?”, comentó la ‘Rulitos’.

Al escuchar esto, la cumbiambera se mostró sorprendida y dijo que le pediría explicaciones a su compañero. “Conmigo ninguno de los dos (se ha quejado por mi peso). Yo siempre he dicho: ‘Voy a ponerme a régimen, por favor, tengan paciencia. Ayúdenme, yo quiero ser igual’. Desconozco (si se ha quejado), más tarde lo veo y me gustaría que me lo diga en mi cara”, aseveró en las instalaciones de América TV.