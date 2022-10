Úrsula Boza revela que la atacaron por su personaje en “AFHS”: “No salí de mi casa por 2 veranos”

“Al fondo hay sitio” sorprendió a los televidentes con la aparición de un nuevo personaje: la ‘Mujer de negro’. Tras ello, la actriz Úrsula Boza, conocida como la ‘Mirada de tiburón’, habló sobre lo difícil que fue para ella haber sido la villana de la serie. Además, se refirió a la nueva antagonista, interpretada por Rocío Limo.

Úrsula Boza recibió insultos por su trabajo en “Al fondo hay sitio”

En un momento, le preguntaron si se había sentido afectada por los televidentes que confunden la realidad con la ficción y lanzan ataques a través de las redes sociales a los actores. Úrsula Boza respondió que tuvo que pasar dos veranos encerrada en su casa debido a que temía que le gritaran en la calle.

“ Me decían insultos que no puedo decir , de ‘maldita’ para arriba, me decían ‘desgraciada’. Hubo dos veranos en que no salí de mi casa , fue después de la muerte de Peter y cuando secuestré al bebito de Gladys y Miguel Ignacio. Yo estaba embarazada de mi primera hija y me decían ‘ahí está Otto, maldita’. Dije ‘no, ya no más, otro verano sin salir’”, contó.

¿Qué dijo Úrsula Boza sobre la ‘Mujer de negro’, interpretada por Rocío Limo?

Sobre la aparición de la ‘Mujer de negro’, interpretada por Rocío Limo, Úrsula Boza contó que le cayeron una ola de ataques por parte de muchos que pensaron que ella era la villana.

“Yo decía ‘no soy yo’. Le escribí a la producción para que me pague terapia psicológica, y ayer recién salió la actriz... No he podido verlo porque en ese horario estoy trabajando, amigos en las redes me decían que esperaban que fuese yo”, sostuvo.