Fans de “AFHS” aplauden actuación de Rocío Limo, ‘La mujer de negro’: “Me dio escalofríos”

“Al fondo hay sitio” emitió su esperado capítulo 79 el miércoles 12 de octubre por la señal de América TV. En esta continuación de la serie, finalmente se dio a conocer que Rocío Limo era la ‘Mujer de Negro’. Tras develarse la identidad del misterioso personaje, los televidentes recurrieron a las redes sociales y reaccionaron con llamativos comentarios.

Decenas de usuarios aplaudieron la actuación de Limo en la serie peruana y confesaron haberse sentido intimidados por la risa de la villana al ser interrogada por Francesca Maldini en la cárcel.

Felicitaciones a Rocío Limo

“Te luciste, eres espectacular”, “Esa risa si que me dio escalofríos, esperamos ver más de la mujer de negro. Felicidades”, “Buena actriz. Hasta miedo me dio un poco, felicidades por la actuación”, “Te he odiado todo el capitulo de hoy, pero eso demostró que tu papel lo hiciste increíble”, “Se reporto la actriz más espectacular”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

Mientras tanto, otros fans añadieron: “Felicitaciones, Rocío, vi tu personaje de la mujer de negro.... ESPECTACULAR”, “Me hiciste a acordar al guazon con tu escena espectacular”, “Te confiezo q me diste miedito” y “Tu risa si que da miedo”.

Felicitaciones a Rocío Limo. Foto: Rocío Limo/ Instagram

Revelan quién es la ‘Mujer de Negro’ en “Al fondo hay sitio”

En el capítulo 79 de “Al fondo hay sitio”, la ‘Mujer de Negro’ apareció en el cementerio, cuando se llevaba a cabo el supuesto funeral de Rafaella Picasso Maldini y fue atrapada por la Policía.

Posteriormente, los efectivos la llevaron a la cárcel y, una vez allí, Francesca Maldini la vio y le exigió que le dijera quién le mandó matar a su hija. Fue entonces que se reveló que el temido personaje era interpretado por la actriz Rocío Limo.