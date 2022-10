Rodrigo González reconoce que Magaly es la pionera del espectáculo: “Eso no está en discusión”

¡Fuertes declaraciones! Rodrigo González no se guardó nada y se refirió a su actual relación con Magaly Medina tras protagonizar fuertes enfrentamientos en redes sociales por los comentarios de ‘Peluchín’ sobre el rating de su programa.

Rodrigo González reconoce a Magaly como la pionera del espectáculo

Luego de su entrevista con Regina Alcóver para su programa en Radio Felicidad, Rodrigo habló sobre la conductora de “Magaly TV, la firme”. En esta oportunidad, conversó con el medio digital La noticia y negó tener un enfrentamiento con Magaly Medina e incluso la felicitó por su trabajo en el espectáculo nacional.

“No está bueno autodenominarse algo, eso lo tiene que decidir el público. Pero, sin duda, ella tiene 25 años de éxito, es la pionera del espectáculo televisivo, eso nadie se lo va a quitar , no está en discusión”, precisó el presentador de espectáculos.

Rodrigo González asegura no estar peleado con Magaly Medina

El popular ‘Peluchín’ reveló que no mantiene enemistad con Magaly Medina, por el contrario, dejó entrever que los conflictos ocurren cuando él está en televisión. Anteriormente, cuando Rodrigo salió del aire y se dedicó a compartir noticias de espectáculo a través de su cuenta de Instagram, ambas figuras mantenían una buena relación.

” Cuando yo entro en la televisión, algo ocurre en ella y eso ella tendría que analizarlo . Pero en mí nada cambia”, arremetió.

“No hay que tomarlo como algo malo, hay mucha gente que va y viene en tu vida y es mejor así (...). No es que no quieres ser amigo de una persona porque la odies o le desees el mal, solo no quieres seguir en el camino con ellas”, comentó en relación con su amistad con la ‘Urraca’.

Además, recordó cómo comenzó su vínculo con Medina. “Cultivo y valoro mucha la amistad, pero Magaly no es una amiga de toda la vida, la conocí por un proyecto con mi papá, ya que auspiciaba su show”, sostuvo.