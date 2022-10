Rafael Fernández ofreció 8.000 dólares a Karla Tarazona para firmar contrato de confidencialidad

Quiere dejar todo claro. Rafael Fernández salió al frente a aclarar lo dicho por Karla Tarazona, quien aseguró que el ‘huevero’ no había cumplido con las promesas que realizó cuando se terminó su relación, tales como solventar los gastos de los hijos de la conductora de TV.

Sumado a ello, el empresario señaló que Tarazona no recibió los 6.400 dólares de garantía de la casa que vivían porque no se retiró en el tiempo estipulado, y se tuvo que pagar un mes más de alquiler.

¿Qué dijo Rafael Fernández?

El ‘Rey de los huevos’ declaró para “Magaly TV, La Firme”, donde admitió sentirse incómodo por la actitud de su exesposa y por las supuestas mentiras que habría lanzado sobre su apoyo económico.

“ Yo le dije: ‘quédate con la garantía de la casa’, la garantía era de 6.400 dólares. La señora de la casa se quejó porque Karla no salió el 15, salió el 26, lo tomó como un mes más y aparte cobró por todos los arreglos y me dijo: no te voy a devolver nada’ y se quedó con toda la plata”, afirmó el empresario.

Además, reveló que le ofreció 8.000 dólares a Karla Tarazona si es que ella firmaba un contrato de confidencialidad, donde ninguno pueda hablar del otro, pero ella decidió no aceptar el dinero.