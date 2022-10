Rafael afirma que le pagó hasta el celular a Karla Tarazona: “Un mal agradecimiento de su parte”

Rafael Fernández y Karla Tarazona continúan generando polémica. Esta vez, el empresario de huevos brindó una entrevista para “Magaly TV, la firme” en la que desmintió a la conductora de Panamericana TV. En ese sentido, aseguró que pagó los gastos de escolaridad de los hijos de ella y hasta su celular.

¿Qué dijo Rafael Fernández sobre Karla Tarazona?

Mencionó que no tiene problemas con pagar el colegio de los menores. En ese contexto, aseguró que sí le incomoda que Karla Tarazona haya negado haber recibido un apoyo económico por parte de él.

“Aclarar que las cosas no son como se las han pintado. Yo sí cumplo mi palabra. Por más loco que le parezca a la mayoría, me dicen que soy un imbécil, porque no son mis hijos y cómo les puedo dar tanto, pero no importa . Yo he vivido con ellos, total es mi plata, no la del resto”, expresó.

¿Qué pagos hacía Rafael Fernández por Karla Tarazona?

Contó que dejó de pagar los gastos de Karla Tarazona el viernes 7 de octubre. Esto, debido a las declaraciones de la conductora para un programa de televisión. Incluso, mostró las facturas.

“Yo he pagado los colegios, hasta el fin de año, he pagado la nana, desde que me fui hasta el viernes que ella salió a decir que no recibió ni un apoyo mío. He pagado los arreglos para que los chicos puedan ir y tengan los televisores, la cocina, los closets, los racks y las bicicletas”, sostuvo.

“El teléfono de Karla, le pagaba la mensualidad del teléfono, pero el viernes yo corté todo , el día que salieron a decir que yo no apoyaba en nada, en ese momento, hay un mal agradecimiento de su parte ”, agregó.

Además, reveló que, en el centro de conciliación con Karla Tarazona, él le ofreció 8.000 dólares a la conductora. “Los 8.000 dólares se daban si es que firmábamos un contrato de confidencialidad, donde ambas partes no hablábamos de nadie, pero Karla dijo no, no quiero recibir los 8.000 dólares”, señaló.