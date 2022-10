Magaly Medina tilda de “ociosos” a personajes de la farándula que se hicieron la manga gástrica

Magaly Medina ha criticado duramente a las figuras públicas de la farándula que han recurrido a la manga gástrica para combatir la obesidad. Aunque este procedimiento es eficaz para tener cambios en nuestra apariencia, para la conductora, este método es para “ociosos”.

Algunos personajes públicos que se sometieron a la manga gástrica fueron Greissy Ortega, Mirella Paz, Mariella Zanetti, Samuel Suárez, Lucy Cabrera, John Kelvin, Magdyel Ugaz, Josimar, Susan Prieto y Mariella Zanetti.

La opinión de Magaly Medina sobre los personajes que recurren a la manga gástrica

En su programa, Magaly Medina habló nuevamente sobre Giuliana Rengifo y otras figuras que se sometieron a la manga gástrica para bajar de peso rápidamente.

“Mucha gente en el Perú sufre de sobrepeso y ¿qué cosa hacen las personas mediáticas que son ociosas, que no saben comer y no tienen una vida disciplinada? Someterse a esa cirugía bariátrica o banda gástrica, pero no todas las personas deberían someterse a esa operación”, dijo la ‘Urraca’.

“No porque tienes un poco de sobrepeso y no quieres bajar de peso te vas a hacer la manga gástrica. Eso es irresponsable. Lo que venden al público es que vayan buscando esos doctores y se sometan a esta operación como si fuera una liposucción. La nueva moda para estar regios y flacos agregó.

Magaly Medina critica a Giuliana Rengifo por su peso

Giuliana Renfigo perdió 15 kilos tras someterse a la operación de la manga gástrica en 2020. Sin embargo, Magaly Medina criticó a la cantante tras notar, en “El gran show”, que su peso se había elevado.