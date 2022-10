Karla Tarazona se mandó con todo. Luego de afirmar que no respondería a los comentarios de su aún esposo Rafael Fernández, la conductora de “D’ mañana” salió al frente y confirmó que su expareja le ofreció un fideicomiso de 8.000 dólares para que ella no brinde detalles sobre su separación, lo cual ocurrió el pasado mes de agosto.

Karla contra Rafael: “Me querías callar la boca”

En los últimos minutos del programa “D’ mañana”, Karla Tarazona se dirigió directamente hacia Rafael Fernández para reclamarle por haber contado en el programa “Magaly TV: la firme” que seguía pagando los gastos de sus hijos, como el colegio y la nana. Ante esta situación, también salió a la luz un fideicomiso que el empresario le habría ofrecido a la presentadora para que no hable de su relación.

“Yo sí creí en tu palabra. Desde el día que nos separamos no emití ninguna declaración de nada. La gente que me conoce sabe que yo no me vendo ni por un sol, ni por 8.000, ni por un millón, porque a mí nadie me va a tapar la boca. ¿Por qué querías cerrarme la boca? ¿Por qué querías darme 8.000 dólares y que firme un contrato de confidencialidad? Yo sí sé defenderme, yo también, como tú, tengo muchísimas cosas guardadas” , dijo.

Karla niega que Rafael le pagara el celular

Con respecto a la línea del celular que Rafael Fernández le habría estado pagando, Karla Tarazona dejó en claro que esto ocurrió por decisión de ambos y que tras terminar el mes de setiembre, ella le pidió que por favor le cancele la línea para que pueda sacar un nuevo número en una operadora móvil.