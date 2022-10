Respondió con todo. Luego de que Karla Tarazona contara que su aún esposo, Rafael Fernández, no le brinda ningún apoyo económico, tal y como prometió tras su separación, el empresario salió al frente para mostrar las pruebas que demostrarían que sí habría cumplido con su palabra.

Rafael se defiende de acusaciones de Karla

En la última edición del programa “Magaly TV: la firme”, Rafael Fernández dio su descargo sobre las acusaciones de Karla Tarazona a través de una llamada y, ante ello, decidió aclarar que hasta la fecha sí estuvo apoyando económicamente a la conductora, así como a sus hijos.

“Aclarar que las cosas no son como se las han pintado a Magaly. Yo sí cumplo mi palabra, por más loco que le parezca a la mayoría, me dicen que soy un imbécil, porque no son mis hijos y cómo les puedo dar tanto, pero no importa, yo he vivido con ellos, total, es mi plata, no es la del resto”, comentó.

Rafael se defiende con pruebas

Para defender su versión, Rafael Fernández decidió mostrar las boletas del pago del colegio de los pequeños de Karla Tarazona y otros servicios a favor de la familia de la presentadora.

“Lo que yo he pagado es: los colegios, hasta fin de año, he pagado la nana, desde que me fui hasta el viernes que ella salió a decir que no recibió ni un apoyo mío”, acotó.

Lo que más sorprendió es que los desembolsos no sería solo para los hijos, ya que, según Fernández, también le estuvo pagando el celular a Karla y recalcó que decidió cortar todo beneficio después de que Karla, el último viernes 7 de octubre, manifestara que nadie la ayuda en la crianza de sus pequeños.