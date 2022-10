Karla sobre que Rafael pague el colegio de sus hijos: “Yo no tengo la culpa, nunca pedí nada”

Karla Tarazona no dudó en expresar su molestia luego de que su aún esposo Rafael Fernández revelara en el programa de Magaly Medina que él se encarga de pagar los estudios escolares de los hijos de la conductora. En el programa “D’ mañana” dejó en claro que durante su relación sentimental con el empresario no le pidió ningún apoyo económico.

Karla niega haberle pedido a Rafael que pague colegio de sus hijos

Karla Tarazona expresó su molestia por las declaraciones de Rafael Fernández y señaló que lo que más le incomodó es que el empresario se haya referido a la educación de sus hijos de esa manera, pues previamente el empresario aclaró que él se encargaría de las mensualidades del colegio.

Según la presentadora, durante las conversaciones que ambos tuvieron tras el fin de su matrimonio, el empresario indicó que la apoyaría solo los tres últimos meses en la colegiatura de sus pequeños, y además aclaró que ella en ningún momento le hizo este pedido a su expareja y que fue una iniciativa propia.

“Yo no tengo la culpa de que él haya prometido el oro. Yo nunca he reclamado absolutamente nada. Yo de corazón pensé que lo había hecho de buena fe. Lo único que les quiero decir es que, lo que él dio estos últimos tres meses, lo que él prometió públicamente, no llega ni a la cuarta parte del pago de un colegio de cinco años”, sostuvo.

Karla le pide a Rafael que no hable más de sus hijos

En esa línea, Karla Tarazona le dio un últimátum a su expareja al señalar que esta sería la última vez que brindaría detalles sobre su matrimonio y le solicitó que ya no hable más sobre sus hijos en público.